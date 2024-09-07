1 Eylül'de yasak kalktı, tezgahta bolluk yaşanıyor! Fiyatı yüzde 40 düştü
Marmara, Karadeniz ve Ege bölgelerinde 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla, tezgahlarda balık bolluğu yaşanırken, fiyatlarda da düşüş başladı. Mersin'de tezgahtaki fiyatlarda yüzde 30-40 oranında yaşanan düşüşün, 15 Eylül'de Akdeniz'deki av yasağının kalkmasıyla yüzde 60-70'leri bulması bekleniyor.
Türkiye'de 15 Nisan itibariyle başlayan av yasağı 1 Eylül itibariyle sona ererken, 'vira bismillah' diyerek ağlarını denize atan balıkçıların yüzü gülüyor.