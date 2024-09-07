1 Eylül'de yasak kalktı, tezgahta bolluk yaşanıyor! Fiyatı yüzde 40 düştü

Akdeniz'de deniz suyunun sıcaklığından dolayı yasağın 15 Eylül'de kalkacağını ifade eden Polat, "Havalar çok sıcak. Dolayısıyla bu yıl Çukurova ayrı bir sıcak gerçekten. Biz 15 Eylül'e uzattık. Hatta biz bunun bakanlıkla şu an görüşme halindeyiz; önümüzdeki yıllarda 1 Ekim'e kadar uzatılmasını istiyoruz. Çünkü, normal alışılmışın dışında bir sıcaklık var. Deniz suyunun sıcaklığı fazla, bu da sürdürülebilir balıkçılığı ve avlanmayı etkiliyor. İşte onun için bir 15 günlük uzatma isteğimiz var" diye konuştu.