1 Haziran sonrası normalleşme için hangi kararlar alınacak? Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi?

DÜĞÜNLER AÇIK HAVADA

Düğün yapmak için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekleyen çiftlere de 1 Haziran sonrası müjde verilebilir. Bu müjde gelirse düğün salonları belli misafir sayısına göre hizmet verebilecek.

İlk etapta açık alanlarda düğünlerin yapılması beklenirken, aşılamanın artmasıyla birlikte bu durumun kapalı düğün salonlarına kadar ilerlemesi bekleniyor.