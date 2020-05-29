1 Haziran'da hayatımızda neler değişecek? (Normalleşme takvimi)

Corona virüs salgını nedeniyle 2,5 aydır devam eden sokak kısıtlaması ve şehirlerarası seyahat yasakları son buluyor. 1 Haziran'dan itibaren hayatımızda birçok şey değişecek. İşte madde madde pazartesiden itibaren değişecek şeyler..

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ntv.com.tr 29.05.2020 - 11:47

Corona virüs salgını nedeniyle Türkiye 'de 2,5 aydır devam eden kısıtlamaların birçoğu 1 Haziran'dan itibaren kalkıyor. İşte pazartesiden itibaren hayatımızda yaşanacak değişiklikler...

SEYAHAT KISITLAMASI KALKIYOR Şehirlerarası seyahat kısıtlaması 1 Haziran itibariyle son buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz" açıklaması yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuk ve gençler bakıcı, aile büyükleri, kreş/gündüz bakımevlerine gidebilecek, veli nezaretinde yolculuk yapabilecek.

KAMU PERSONELİ İŞE DÖNÜYOR İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar.

RESTORAN VE ÇAY BAHÇELERİ AÇILIYOR 1 Haziran itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak.

EĞLENCE MEKANLARI KAPSAM DIŞINDA Eğlence mekanları ile nargile satışı kapsam dışında olacak.

PLAJLAR VE MİLLİ PARKLAR DA FAALİYETE GEÇECEK Plajlar, milli parklar ve bahçeler, müzeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebilecek.

SPOR SALONLARI AÇILIYOR Bireysel sporlarla ilgili sınırlamalar kaldırıldı. Spor salonları, spor tesisleriyle içlerindeki tesisler, gece 24.00'e kadar hizmet verebilecek. Spor salonlarındaki buhar banyosu ve sauna bölümleri kapalı kalacak

HAYVAN SATIŞ YERLERİ DE AÇILACAK Hayvan satış yerleri 1 Haziran'dan, hipodromlar 10 Haziran'dan itibaren yeniden faaliyete geçebilecek.

ECZANELER NORMALE DÖNÜYOR İstanbul Eczacı Odası, normalleşme süreci kapsamında, 1 Haziran Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da eczane açılış-kapanış saatlerinin hafta içi ve cumartesi günleri 09.00-19.00 olarak uygulanacağını açıkladı.

KREŞLER AÇILIYOR Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da 1 Haziran'da açılacak.

HALI SAHALAR AÇILIYOR Halı sahalar, tenis kortları da pazartesiden itibaren faaliyete gçeiyor.

SÜRÜCÜ KURSLARI YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR Sürücü kursları benzeri kurslar 1 Haziran'dan itibaren hizmet verebilecek.

KÜTÜPHANELER DE AÇIK OLACAK Kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, gençlik kampları 1 Haziran'dan itibaren belirlenen şartlar dahilinde faaliyetlerini sürdürebilecek.

AÇIK HAVA KONSERLERİNE DEVAM Açık havada oturma alanları bulunan yerlerdeki konserler saat 24.00 ile sınırlı olmak şartıyla başlayabilecek.

DİNLENME TESİSLERİ HİZMET VERMEYE BAŞLIYOR Yol güzergahlarındaki dinlenme tesisleri de 1 Haziran'da hizmet vermeye devam edecek.

DENİZ TURİZMİ KISITLAMASI KALKIYOR Deniz turizmi, balıkçılığı ve taşımacılığıyla ilgili sınırlamalar da belirlenen kurallar dahilinde kaldırıldı.

YARGISAL FAALİYET BAŞLIYOR HSK kararıyla istinaf ve vergi mahkemelerinin duruşma ve keşif haricindeki tüm yargısal faaliyetleri 1 Haziran'da başlayacak. HSK, adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerinde duruşma ve keşiflerin 16 Haziran'da başlamasına karar verdi.

0-18 YAŞA İKİ GÜN SOKAĞA ÇIKMA İZNİ 20 yaş altıyla ilgili sokağa çıkma uygulamasını da 18 yaşa iniyor ve 0-18 yaş grubunun tamamı, çarşamba ve cuma günleri, 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma sınırlamasına tabi olmayacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN KISITLAMA DEVAM Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek.