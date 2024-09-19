1 ilçede 2 bin 700 kişi üretiyor! Tezgahta yerini aldı: Rusya, Gürcistan, İran almak için sıraya giriyor
Türkiye'de avokado üretiminin yaklaşık yüzde 80’ini karşılayan Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 bin dekarlık alanda yetiştirilen avokado hasadına başlandı. Bu yıl 150 milyon adet üretimi hedeflenen avokado Rusya, Gürcistan ve İran gibi ülkelere de gönderiliyor. Avokado sağlık açısından da pek çok fayda sağlıyor.
Türkiye'de avokado üretiminin yüzde 80'ini karşılayan Alanya'da hasat sezonu başladı. Coğrafi işaretli bu meyvenin üretimi her geçen yıl artarken, bu yıl ilçede 150 milyon adet üretim hedeflendi.