1 ilçede 2 bin 700 kişi üretiyor! Tezgahta yerini aldı: Rusya, Gürcistan, İran almak için sıraya giriyor

"BU KONUDA DAHA DA DUYARLI OLSUNLAR"

Tüketicileri de doğru ürünü satın almaları konusunda uyaran Sevilgen şunları söyledi:



"Türkiye’de avokadonun çok çeşitli cinsleri üretiliyor ve her ay farklı bir cinsin hasadı oluyor. Bu yüzden tüketicilerin en çok dikkat etmesi gereken husus hangi ayda ise o ayın ürününün tüketimini yapması lazım. Çünkü bazı üreticiler erken hasat yapıyor.