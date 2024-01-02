1 liraya zigon sehpa için birbirlerini ezdiler
Denizli’de düzenlenen alışveriş festivalinde promosyon olarak 1 liraya satılan sehpalar, izdihama neden oldu. Sehpa alabilmek için, fuar merkezinin kapısını kıran kalabalık, içerideki ürünler bittikten sonra dışarıdaki ürünleri almak için birbirleriyle yarıştı.
Denizli’de fuar alanında düzenlenen alışveriş festivali, izdihama neden oldu.
Festival alanına gelen misafirlere 500 TL ve üzeri alışveriş yapmaları halinde 1 TL karşılığında sahip olabilecekleri zigon sehpalar için kupon dağıtıldı.
Fuarın ilk günü büyük ilgi gören kampanyada, 5 bin kişiye 1 TL karşılığında zigon sehpa verildi.