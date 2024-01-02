1 liraya zigon sehpa için birbirlerini ezdiler

Yaşanan büyük ilgi, fuar alanında zaman zaman izdihamı beraberinde getirdi.

Zigon sehpa almak için sıraya giren vatandaşlar arasındaki yoğunluk, bazı kişilerin birbirlerini ezmesine neden oldu.

Organizatörler, beklenenden fazla ilgi gören kampanya nedeniyle güvenlik önlemlerini artırdı.