1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? Borsa’da işlem yapılacak mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatillerde kamu kurumları,sağlık kuruluşları,belediyeler,valilikler ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. 1 Mayıs tarihi öncesinde banka şubelerinden işlem yapmak isteyenler çalışma bilgisine ulaşmaya çalışıyor. İnternet bankacılığı,mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden birçok işlem yapılabiliyor. Ancak bazı işlemler sadece şubeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Peki Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs’ta bankalar çalışıyor mu? İşte,borsa ve bankaların çalışma detayları…
Normal şartlarda bankalar müşterilerine haftanın beş günü,şubeler üzerinden hizmet vermeye devam ediyor. Ramazan Bayramı,Kurban Bayramı ve resmi tatillerde banka şubeleri kapalı oluyor. Şubelerin kapalı olduğu günlerde ise alternatif yöntemlerle bazı işlemler internet bankacılığı üzerinden gerçekleştiriliyor. Borsa İstanbul ise bankaların çalışma saatlerine göre hareket ediyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihlerde banka şubeleri kapalı oluyor. Peki 1 Mayıs’ta bankalar açık mı,kapalı mı? İşte,bankaların çalışma bilgisi…