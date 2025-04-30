1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? Borsa’da işlem yapılacak mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Resmi tatillerde kamu kurumları,sağlık kuruluşları,belediyeler,valilikler ve diğer birçok işletme kapalı oluyor. 1 Mayıs tarihi öncesinde banka şubelerinden işlem yapmak isteyenler çalışma bilgisine ulaşmaya çalışıyor. İnternet bankacılığı,mobil bankacılık ve telefon bankacılığı üzerinden birçok işlem yapılabiliyor. Ancak bazı işlemler sadece şubeler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Peki Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs’ta bankalar çalışıyor mu? İşte,borsa ve bankaların çalışma detayları…

1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? Borsa’da işlem yapılacak mı? - 1

Normal şartlarda bankalar müşterilerine haftanın beş günü,şubeler üzerinden hizmet vermeye devam ediyor. Ramazan Bayramı,Kurban Bayramı ve resmi tatillerde banka şubeleri kapalı oluyor. Şubelerin kapalı olduğu günlerde ise alternatif yöntemlerle bazı işlemler internet bankacılığı üzerinden gerçekleştiriliyor. Borsa İstanbul ise bankaların çalışma saatlerine göre hareket ediyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihlerde banka şubeleri kapalı oluyor. Peki 1 Mayıs’ta bankalar açık mı,kapalı mı? İşte,bankaların çalışma bilgisi…

TÜRKİYE HABERLERİ

1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? Borsa’da işlem yapılacak mı? - 2

1 MAYIS’TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bu yıl Perşembe gününe denk geliyor. 1 Mayıs resmi tatil olduğundan özel bankalar ve kamu bankaları gün boyunca kapalı olacak. Bankalara göre hizmet veren Borsa İstanbul’da benzer şekilde hizmet vermeyecek. Bankalar 2 Mayıs cuma günü hizmet vermeye başlayacak.

Banka şubeleri kapalı olduğu için Perşembe günü işlem yapamayan müşteriler, alternatif olarak internet bankacılığı, mobil bankacılık ve telefon bankacılığı yöntemlerini tercih edebilirler.

1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? Borsa’da işlem yapılacak mı? - 3

Havale işlemler 1 Mayıs’ta aynı bankalar üzerinden yapıldığından hesaplara geçebilecek. EFT işlemleri ise farklı bankalar arasında olduğundan resmi tatilin bittiği ve mesainin başladığı saatte hesaplara aktarılacak.

Müşteriler FAST transferi ile resmi tatillerde ve haftanın 7 günü boyunca kesintisiz olarak para transferi gerçekleştirebilirler.

1 Mayıs bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın özel bankalar ve kamu bankaları çalışıyor mu? Borsa’da işlem yapılacak mı? - 4

1 MAYIS’TA KAPALI OLAN YERLER

Okullar, üniversiteler, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar, muhtarlıklar, bankalar, kargo firmaları, eczaneler, noterler, nüfus müdürlükleri ve diğer birçok kamu kurumu 1 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak. Eczaneler ve noterler nöbet sistemine uygun olarak çalışmaya devam edecek. Hastanelerin acil servisleri hizmet verecek. 

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