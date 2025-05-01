1 Mayıs hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Bugün (Perşembe) özel hastaneler tatil mi, çalışıyor mu?
1 Mayıs’ta hastanelerden doktor randevusu oluşturacaklar ve acil servislere gidecekler çalışma durumunu merak ediyor. 1 Mayıs’ta nöbetçi eczaneler açık olurken Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları kapalı olacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle kamu kurumlarının tamamı hizmet vermeyecek. Belediyeler, valilikler, bankalar, muhtarlıklar, kaymakamlıklar kapalı olacak. Peki bugün hastaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, hastanelerin çalışma bilgisi…
1 Mayıs Perşembe günü devlet ve özel hastane çalışma saatleri gündemde. Resmi tatil olan 1 Mayıs günü kamu kurumları kapalı oluyor ancak özel kurumların kimi tatil olurken bir kısmı da çalışmalarına devam ediyor. 1 Mayıs'ta özel hastaneler açık mı, kapalı mı?