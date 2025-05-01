1 Mayıs hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Bugün (Perşembe) özel hastaneler tatil mi, çalışıyor mu?

1 Mayıs’ta hastanelerden doktor randevusu oluşturacaklar ve acil servislere gidecekler çalışma durumunu merak ediyor. 1 Mayıs’ta nöbetçi eczaneler açık olurken Aile Sağlığı Merkezleri veya diğer bir ifadeyle sağlık ocakları kapalı olacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle kamu kurumlarının tamamı hizmet vermeyecek. Belediyeler, valilikler, bankalar, muhtarlıklar, kaymakamlıklar kapalı olacak. Peki bugün hastaneler açık mı, kapalı mı, çalışıyor mu? İşte, hastanelerin çalışma bilgisi…

1 Mayıs hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Bugün (Perşembe) özel hastaneler tatil mi, çalışıyor mu? - 1

1 Mayıs Perşembe günü devlet ve özel hastane çalışma saatleri gündemde. Resmi tatil olan 1 Mayıs günü kamu kurumları kapalı oluyor ancak özel kurumların kimi tatil olurken bir kısmı da çalışmalarına devam ediyor. 1 Mayıs'ta özel hastaneler açık mı, kapalı mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

1 Mayıs hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Bugün (Perşembe) özel hastaneler tatil mi, çalışıyor mu? - 2

1 MAYIS'TA HASTANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Mayıs Perşembe, Emek ve Dayanışma Günü olmasından ötürü resmi tatildir. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları tatil oluyor. Bu nedenle devlet hastaneleri perşembe günü kapalı olacak ancak acil bölümleri çalışmalarını sürdürecek.

1 Mayıs hastaneler ve poliklinikler açık mı, kapalı mı? Bugün (Perşembe) özel hastaneler tatil mi, çalışıyor mu? - 3

1 MAYIS'TA ÖZEL HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

Özel hastaneler 1 Mayıs'ta açık olacak ancak bazı bölüm ve doktorlar resmi tatilde çalışmıyor. Buna göre gitmek istediğiniz bölüm ve doktorun, daha önceden hastaneyle iletişime geçerek uygunluğunu sorgulamalısınız.

Hastanelerin tüm poliklinikleri 2 Mayıs Cuma günü normal çalışma saatleri ile hastaları karşılayacak.

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