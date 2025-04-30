1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajları 2025: Emek, dayanışma, mücadele temalı 1 Mayıs mesajları ile sözleri

RESİMLİ 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMLARI MESAJLARI

Üreten insanlar sayesinde insanlık bu kadar gelişti. İnsanlık tarihine emeğiyle katkı sunan tüm insanlarımızın 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı kutlu olsun.



Barış, adalet, demokrasinin hüküm sürmesinin ön koşulu olan sınıfsal mücadelemizde bize destek olan dostlara selam olsun. Yaşasın 1 Mayıs.



Dünyanın var olduğundan beri inşasında emek harcayan kutlu eller bugün bizim bayramımız. Kutlu olsun.



Kimsenin aç kalmadığı, çalışanların gelecek kaygısının olmadığı, sağlık, maaş, sigorta haklarını kullanabildiği adil bir yaşamın varlığı için mücadelemiz. Yaşasın 1 mayıs.



Selam olsun alın teri ile üretimi devam ettirenlere. Selam olsun emekçilere. Selam olsun işçilere.



Emeğin karşılığı ne kadar az olursa olsun helal kazanıp helal yiyen emekçilerimiz bayramınız kutlu olsun.