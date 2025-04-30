1 Mayıs İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı? 1 Mayıs’ta kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul Valiliği 1 Mayıs tedbirleri kapsamında araç trafiğine kapalı olan yolların listesini açıkladı. Kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar sürücüler tarafından takip ediliyor. İstanbul’da Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kartal ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. İstanbul Valiliği kapalı olacak yolların yanı sıra bazı toplu taşıma duraklarının da hizmet vermeyeceğini açıkladı. Peki 1 Mayıs’ta hangi yollar trafiğe kapalı? İşte, 1 Mayıs Perşembe trafiğe kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…
1 Mayıs’ta i izinsiz gösterilerin önüne geçmek amacıyla İstanbul Valiliği alınan tedbirleri açıkladı.Bazı toplu taşıma durakları giriş ve çıkışa kapatılırken belirlenen yollarda araç trafiğine kapalı olacak. İstanbul’da özellikle Unkapanı Köprüsü, Galata Köprüsü, Atatürk Bulvarı, Taksim, Dolmabahçe tüneli gibi yollar kapalı olacak. Kapalı olan yollar için alternatif güzergahlar belirlendi. 1 Mayıs Perşembe günü yola çıkmaya hazırlananlar ise “ İstanbul’da hangi yollar trafiğe kapalı” sorusuna cevap arıyor. İşte, Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kartal ilçelerinde kapalı olan yollar ve alternatifleri…