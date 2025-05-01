1 Mayıs İstanbul’da kapalı yollar açıldı mı, ne zaman açılacak? Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Şişli, Kartal ve Beşiktaş'a yollar açık mı ?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında 6 ilçede yollar araç trafiğine kapatıldı. İstanbul Valiliği tarafından Taksim Meydanı’nda geniş güvenlik önlemleri alınırken Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Şişli, Kartal, Beşiktaş gibi ilçelerde bazı yollar araç giriş çıkışına kapatıldı. Kapatılan yolların listesi İstanbul Valiliği tarafından paylaşılırken sürücülerin alternatif güzergahları kullanması önerildi. Alternatif güzergahlarda trafik yoğunluğu oluşurken gözler İstanbul Valiliği’nden yapılacak açıklamaya çevrildi. Peki 1 Mayıs kapalı yollar açıldı mı, ne zaman açılacak? 1 Mayıs yasakları kalktı mı? İşte, kapalı olan yollarla ilgili son durum…
İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Unkapanı Köprüsü, Galata Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve diğer birçok yol araç trafiğine kapatıldı. 1 Mayıs Perşembe günü kapatılan yolların tekrar açılacağı tarih ise merak ediliyor. Özellikle M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Vezneciler - İstanbul Üniversitesi, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli - Mecidiyeköy ve Gayrettepe Durakları istasyonlarda durmayacak. Peki 1 Mayıs’ta kapalı yollar ne zaman açılacak? İşte, son gelişmeler…