1 Mayıs İstanbul’da kapalı yollar açıldı mı, ne zaman açılacak? Fatih, Beyoğlu, Kadıköy, Şişli, Kartal ve Beşiktaş'a yollar açık mı ?

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda Unkapanı Köprüsü, Galata Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi, 15 Temmuz Şehitleri Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, İstiklal Caddesi, Cumhuriyet Caddesi ve diğer birçok yol araç trafiğine kapatıldı. 1 Mayıs Perşembe günü kapatılan yolların tekrar açılacağı tarih ise merak ediliyor. Özellikle M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Vezneciler - İstanbul Üniversitesi, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli - Mecidiyeköy ve Gayrettepe Durakları istasyonlarda durmayacak. Peki 1 Mayıs’ta kapalı yollar ne zaman açılacak? İşte, son gelişmeler…