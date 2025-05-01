1 Mayıs kapalı metro, metrobüs ve otobüs durakları açıldı mı, ne zaman açılacak? İstanbul Valiliği 1 Mayıs tedbirleri kalktı mı?
İstanbul Valiliği 1 Mayıs’ta İstanbul’da bazı toplu taşıma duraklarında yolcu giriş-çıkışını durdurdu. Valilikten yapılan açıklamada planlanan izinsiz gösterilerin önüne geçmek amacıyla tedbirlerin alındığı aktarıldı. Metro İstanbul, İETT gibi kurumlardan kapalı olan toplu taşıma duraklarına ilişkin açıklama geldi. Türkiye’nin en fazla kullanılan metro hatlarından olan M2 Metro hattında Vezneciler, İstanbul Universitesi, Haliç, Şişhane, Osmanbey, Şişli-Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatıldı. Peki 1 Mayıs kapalı metro, metrobüs, otobüs seferleri açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, toplu taşıma araçlarında kapatılan duraklarda son durum…
1 Mayıs Metro, metrobüs, otobüs ve vapurlar açıldı mı, kapalı mı” sorusunun yanıtı toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmeye hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Tramvay hatlarından olan T1, T5 ve T1 hatlarında bazı duraklar kapatıldı. Benzer şekilde M2 metro hattı, M4 Kadıköy metro hattı ve M7 Yıldız metro hattında bazı duraklarda yolcu girişine izin verilmiyor. Alınan kararlar 1 Mayıs sabah saatlerinden itibaren geçerli olurken toplu taşıma araçlarını kullanmaya hazırlanan vatandaşlar ise 1 Mayıs tedbirlerinin kalkıp kalkmadığını merak ediyor. Peki 1 Mayıs toplu taşıma araçları çalışıyor mu, hangi duraklar kapalı, ne zaman açılacak? İşte, metro, metrobüs ve otobüs seferlerinde son durum…