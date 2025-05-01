1 Mayıs kapalı metro, metrobüs ve otobüs durakları açıldı mı, ne zaman açılacak? İstanbul Valiliği 1 Mayıs tedbirleri kalktı mı?

İstanbul Valiliği 1 Mayıs’ta İstanbul’da bazı toplu taşıma duraklarında yolcu giriş-çıkışını durdurdu. Valilikten yapılan açıklamada planlanan izinsiz gösterilerin önüne geçmek amacıyla tedbirlerin alındığı aktarıldı. Metro İstanbul, İETT gibi kurumlardan kapalı olan toplu taşıma duraklarına ilişkin açıklama geldi. Türkiye’nin en fazla kullanılan metro hatlarından olan M2 Metro hattında Vezneciler, İstanbul Universitesi, Haliç, Şişhane, Osmanbey, Şişli-Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatıldı. Peki 1 Mayıs kapalı metro, metrobüs, otobüs seferleri açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, toplu taşıma araçlarında kapatılan duraklarda son durum…

1 Mayıs kapalı metro, metrobüs ve otobüs durakları açıldı mı, ne zaman açılacak? İstanbul Valiliği 1 Mayıs tedbirleri kalktı mı? - 1

1 Mayıs Metro, metrobüs, otobüs ve vapurlar açıldı mı, kapalı mı” sorusunun yanıtı toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmeye hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Tramvay hatlarından olan T1, T5 ve T1 hatlarında bazı duraklar kapatıldı. Benzer şekilde M2 metro hattı, M4 Kadıköy metro hattı ve M7 Yıldız metro hattında bazı duraklarda yolcu girişine izin verilmiyor. Alınan kararlar 1 Mayıs sabah saatlerinden itibaren geçerli olurken toplu taşıma araçlarını kullanmaya hazırlanan vatandaşlar ise 1 Mayıs tedbirlerinin kalkıp kalkmadığını merak ediyor. Peki 1 Mayıs toplu taşıma araçları çalışıyor mu, hangi duraklar kapalı, ne zaman açılacak? İşte, metro, metrobüs ve otobüs seferlerinde son durum…

TÜRKİYE HABERLERİ

1 Mayıs kapalı metro, metrobüs ve otobüs durakları açıldı mı, ne zaman açılacak? İstanbul Valiliği 1 Mayıs tedbirleri kalktı mı? - 2

1 MAYIS TOPLU TAŞIMA TEDBİRLERİ KALKTI MI?

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren bazı metro, metrobüs, otobüs ve vapur seferlerine izin verilmiyor. 1 Mayıs tedbirleriyle ilgili alınan karar saat 18.45 itibariyle uygulanmaya devam ediyor. İstanbul Valiliğinden tedbirlerin kalktığına ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

1 Mayıs kapalı metro, metrobüs ve otobüs durakları açıldı mı, ne zaman açılacak? İstanbul Valiliği 1 Mayıs tedbirleri kalktı mı? - 3

HANGİ METRO DURAKLARI KAPALI?

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada “ İstanbul Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Perşembe günü seferlerimiz aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:

- M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Vezneciler-İstanbul Üniversitesi, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli-Mecidiyeköy ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir.

- M7 Yıldız-Mahmutbey metro hattımızda Yıldız-Kağıthane,

- T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattımızda Kabataş-Topkapı,

- T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hattımızda Eminönü-Cibali arasında sefer yapılamayacaktır.

- F1 Kabataş-Taksim füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır.

Ayrıca, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattımızın Kadıköy istasyonunun 4 no’lu çıkışı yolcu giriş çıkışına kapatılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

1 Mayıs kapalı metro, metrobüs ve otobüs durakları açıldı mı, ne zaman açılacak? İstanbul Valiliği 1 Mayıs tedbirleri kalktı mı? - 4

1 MAYIS HANGİ METROBÜS DURAKLARI KAPALI?

İETT’den yapılan açıklamada ise “İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda, 1 Mayıs Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar aşağıdaki düzenlemeler geçerli olacaktır:

Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonları, her iki yönde yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır.” ifadeleri yer aldı.

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