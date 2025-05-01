1 Mayıs kapalı metro, metrobüs ve otobüs durakları açıldı mı, ne zaman açılacak? İstanbul Valiliği 1 Mayıs tedbirleri kalktı mı?

1 Mayıs Metro, metrobüs, otobüs ve vapurlar açıldı mı, kapalı mı” sorusunun yanıtı toplu taşıma araçlarıyla seyahat etmeye hazırlananlar tarafından araştırılıyor. Tramvay hatlarından olan T1, T5 ve T1 hatlarında bazı duraklar kapatıldı. Benzer şekilde M2 metro hattı, M4 Kadıköy metro hattı ve M7 Yıldız metro hattında bazı duraklarda yolcu girişine izin verilmiyor. Alınan kararlar 1 Mayıs sabah saatlerinden itibaren geçerli olurken toplu taşıma araçlarını kullanmaya hazırlanan vatandaşlar ise 1 Mayıs tedbirlerinin kalkıp kalkmadığını merak ediyor. Peki 1 Mayıs toplu taşıma araçları çalışıyor mu, hangi duraklar kapalı, ne zaman açılacak? İşte, metro, metrobüs ve otobüs seferlerinde son durum…