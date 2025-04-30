1 Mayıs kargo firmaları açık mı, kapalı mı? Yarın kargo firmaları çalışıyor mu, saat kaça kadar?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde kutlanacak. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları,okullar, üniversiteler, bankalar, bazı sağlık kurumları kapalı oluyor. Kargo teslimatı bekleyenler ve şubeler üzerinden kargo göndermek isteyenler kargo firmalarının çalışma günlerini merak ediyor. PTT, UPS, Aras, MNG, Yurtiçi gibi kargo firmaları normal şartlarda sabah saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kargo firmalarının çalışma saatleri il ve ilçelere göre farklılık gösterebilir. Peki 1 Mayıs kargo firmaları açık mı, kapalı mı? İşte, kargo şubeleri ve firmaları çalışma saatleri…
Normal şartlarda kargo firmaları haftanın 6 günü hizmet vermeye devam ediyor. Pazar günleri kargo firmaları çalışmıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda kargo firmaları teslimat yapmıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Perşembe günü kutlanacak. Özellikle alışverişlerini internet üzerinden yapanlar ise kargo firmalarının çalışma durumlarını araştırıyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihlerde kargo firmaları kapalı oluyor. Peki 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? İşte, detaylar…