1 Mayıs kargo firmaları açık mı, kapalı mı? Yarın kargo firmaları çalışıyor mu, saat kaça kadar?

Normal şartlarda kargo firmaları haftanın 6 günü hizmet vermeye devam ediyor. Pazar günleri kargo firmaları çalışmıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda kargo firmaları teslimat yapmıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Perşembe günü kutlanacak. Özellikle alışverişlerini internet üzerinden yapanlar ise kargo firmalarının çalışma durumlarını araştırıyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihlerde kargo firmaları kapalı oluyor. Peki 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? İşte, detaylar…