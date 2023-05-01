1 Mayıs kutlamalarında Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga

Gaziantep'te 1 Mayıs kutlamaları sonrası Memleket Partili ve CHP'li 2 grup arasında çıkan tartışma, tekmeli-tokatlı kavgaya dönüştü. Polisin araya girmesi ile gerginlik sona erdi.

1 Mayıs kutlamalarında Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga - 1

Gaziantep'te polis ekipleri, sabah saatlerinden itibaren 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları için Kırkayak Parkı'nda önlemler aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

1 Mayıs kutlamalarında Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga - 2

Sivil toplum örgütleri ile siyasi parti üyeleri de kutlama alanına yürüyüş yaparak geldi.

1 Mayıs kutlamalarında Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga - 3

Üst aramasının ardından alana giren işçiler, sloganlar atarak halay çekti.

1 Mayıs kutlamalarında Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga - 4

Kutlamaların sonunda Memleket Partili ve CHP'li 2 grup arasında partilerine ait bayrakların birbirlerinin önüne geçtiği iddiasıyla tartışma çıktı.

1 Mayıs kutlamalarında Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga - 5

Tartışma, kısa sürede tekme- tokat kavgaya dönüştü.

1 Mayıs kutlamalarında Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga - 6

Gerginlik, görevli polislerin araya girmesiyle sonlandırıldı.

1 Mayıs kutlamalarında Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga - 7
1 Mayıs kutlamalarında Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga - 8
1 Mayıs kutlamalarında Memleket Partililer ile CHP'liler arasında kavga - 9
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