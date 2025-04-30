1 Mayıs metro, metrobüs, tramvay açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs hangi toplu taşıma durakları kapalı?

9- T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattının Cibali istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, CibaliEminönü arasında yolcu taşınması,

10- T6 Tramvay hattının Yenikapı istasyonu son durak olarak tespit edilmesi, Yenikapı-Kazlıçeşme arasında yolcu taşınması,

11- Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu Metrobüs duraklarının çift taraflı olarak sefere kapatılması, (İşletmesi kurumunuza ait olmayan hatların ilgili kuruma bildirilerek Emniyet Müdürlüğüne bilgi verilmesi.)

12- Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının Kadıköy İlçesi son durakta bulunan 4 Nolu çıkışın kapatılarak diğer çıkışların kullanılması,

İdo A.Ş Ve Şehir Hatları Genel Müdürlüğünce;

1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına –Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu ve araç taşınmaması,

1 Mayıs 2025 günü saat 05.30’dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu ve araç taşınması,

Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,” kararları alındı.