1 Mayıs metro, metrobüs, tramvay açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs hangi toplu taşıma durakları kapalı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kapalı olan metro, metrobüs ve tramvay durakları belli oldu. İstanbul Valiliği, 1 Mayıs günü yapılması planlanan izinsiz gösteriler önüne geçmek için bir dizi tedbir kararı aldı. Alınan tedbir kararları sebebiyle bazı metro ve tramvay durakları hizmet vermeyecek. 1 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak durakların haricinde toplu taşıma araçları ücretsiz olarak kullanılabilecek. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde bazı yollar araç trafiğine kapalı olacak. Peki 1 Mayıs metrolar ve tramvay açık mı, kapalı mı? İşte, yapılan açıklamanın detayları…
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde alınan tedbirleri açıkladı. 1 Mayıs Perşembe günü saat 05.30’dan itibaren bazı duraklar hizmet vermeyecek. 1 Mayıs resmi tatil olduğundan seyahat etmeye hazırlanan vatandaşlar ise kapalı olacak yolları ve toplu taşıma araçlarını araştırıyor. İstanbul’da seferleri durdurulacak toplu taşıma araçları dışında kalanlar ise ücretsiz olarak kullanılabilecek.İstanbul Valiliği, metro, metrobüs, tramvay ve metro kullanacaklar için uyarılarda bulundu. Peki 1 Mayıs’ta hangi duraklar kapalı? Yarın metro, metrobüs, vapur ve tramvay çalışıyor mu? İşte, alınan kararlar…