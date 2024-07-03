1 Mayıs olaylarında tutuklanan 8 sanığa tahliye
İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışıp polislere saldırdıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 8'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme, tutuklu 8 sanığın tahliyesine karar verdi.
İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 8'i tutuklu 12 sanık ve avukatları ile müşteki 8 polis memuru katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanıklardan Fatma Nur Uğur, olay günü anayasal haklarını kullanmak amacıyla Saraçhane'ye giderek kitlesel eyleme katıldıklarını söyledi.