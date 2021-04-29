1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi, güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve Gezi Parkı bariyerlerle kapatıldı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı bariyerlerle kapatılırken, anıt çevresine Çevik Kuvvet ekipleri yerleştirildi.

İHA - DHA 29.04.2021 - 07:26

1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 1
Yaklaşan 1 Mayıs öncesi, Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik önlemleri alındı.
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 2
Gezi Parkı ve Taksim Meydanı bariyerlerle çevrildi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı ise polis bariyerleriyle kapatıldı.
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 3
Anıtın olduğu alan yaya trafiğine kapatılırken, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipler, anıt ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 4
Ayrıca, Metro giriş çıkışlarında da güvenlik önlemleri artırıldı.
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 5
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 6
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 7
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 8
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 9
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 10
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 11
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 12
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 13
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 14
1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı - 15

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