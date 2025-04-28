1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaştıkça, "1 Mayıs tatil mi?" sorusu yeniden vatandaşların gündeminde önemli bir yer edindi. İşçi ve emekçilerin haklarını kutlamak amacıyla dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle anılan bu özel gün, çalışma hayatını doğrudan etkilediği için hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.



