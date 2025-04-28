1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs, dünya genelinde işçi ve emekçilerin haklarını savunmak ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kutlanan önemli bir gündür. Türkiye'de de "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmî tatil ilan edilen 1 Mayıs, işçi haklarının kazanılmasında tarihi bir öneme sahiptir. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor?

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? - 1

Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaştıkça, "1 Mayıs tatil mi?" sorusu yeniden vatandaşların gündeminde önemli bir yer edindi. İşçi ve emekçilerin haklarını kutlamak amacıyla dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli etkinliklerle anılan bu özel gün, çalışma hayatını doğrudan etkilediği için hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? - 2

1 MAYIS'IN RESMİ TATİL İLAN EDİLMESİ

Resmî açıklamalara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye’de resmî tatil kapsamına alınmış durumda. Bu nedenle, kamu kurumları, okullar ve çoğu özel sektör kuruluşu 1 Mayıs günü faaliyetlerine ara verecek. Bazı sektörlerde ise işin gerekliliğine göre çalışmaya devam edilecek olup, bu durumda çalışanlara ek mesai ücreti ödenecek.

1 Mayıs, 2009 yılında kabul edilen 5892 sayılı yasa ile "Emek ve Dayanışma Günü" olarak resmî tatil ilan edilmiştir.

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? - 3

RESMİ KURUMLAR KAPALI MI?

1 Mayıs'ta okullar, üniversiteler, kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Özel sektör çalışanları için ise durum işverenin inisiyatifine bağlı olarak değişebilir.

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs hangi güne denk geliyor? - 4

4 GÜNLÜK TATİL FIRSATI

1 Mayıs'ın Perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle, çalışanlar 2 Mayıs Cuma günü için izin alarak hafta sonu ile birlikte dört günlük bir tatil planı yapabilirler.

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