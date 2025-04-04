1 Mayıs resmi tatil mi? 30 Nisan yarım gün mü? 1 Mayıs İşçi Bayramı kısa hikayesi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü her yıl ülkemiz ve birçok noktada bayram olarak kutlanır. İlk olarak 1856 yılında Avustralya'da işçilerin uzun çalışma sürelerine yönelik mücadeleleri neticesinde ortaya çıktı. Avustralya'nın ardından ABD'de de işçiler eylemler düzenlemeye başladı. Türkiye'de ilk kez resmi olarak 1 Mayıs 1923'te 1 Mayıs kutlandı. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü?

1 Mayıs resmi tatil mi? 30 Nisan yarım gün mü? 1 Mayıs İşçi Bayramı kısa hikayesi - 1

1 Mayıs İşçi Bayramı, uzun ve ağır çalışma koşullarının değiştirilmesi talebinden doğdu. Ülkemizde 1977 yılındaki kutlama ardından bir süre yasaklanan 1 Mayıs, 2009 yılında Emek ve Dayanışma Günü şeklinde resmi tatil kabul edilerek yeniden kutlanmaya başladı. İşte, 1 Mayıs hakkında detaylar...

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1 Mayıs resmi tatil mi? 30 Nisan yarım gün mü? 1 Mayıs İşçi Bayramı kısa hikayesi - 2

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

İşçi Bayramı olarak kabul edilen 1 Mayıs, resmi tatiller arasındadır ve bu tarihte okullar ve kamu kurumları tatil olur.

Öncesinde gelen 30 Nisan ise yarım gün değildir ve okullar, iş yerleri normal düzenlerinde devam eder.

1 Mayıs resmi tatil mi? 30 Nisan yarım gün mü? 1 Mayıs İşçi Bayramı kısa hikayesi - 3

1 MAYIS KISA TARİHİ

1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş duvar ustaları ve inşaat işçileri uzun ve yoğun çalışma süresinin günlük 8 saate düşürülmesi talebiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler talepleri doğrultusunda 21 Nisan'da 1856'da Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar yürüdü.

Avustralya'yı ABD'deki işçiler takip etti. ABD'deki işçiler 1884'te işverenlerden çalışma saatlerini azaltmalarını talep etti. Günlük çalışma süresinin 12 saatten 8 saate indirilmesi için mücadeleler başladı ve 1886'daki kitlesen grevlerle küresel bir boyut kazandı.

Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı 1889 yılındaki Paris Kongresi'nde, yılın bir gününün işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Sendikacıların da önerisiyle bu özel gün 1 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren 1 Mayıs dünyanın pekçpk yerinde 1 Mayı İşçi Bayramı olarak ancak farklı isimlerle kutlanmaya başladı.

Cumhuriyet döneminde ilk resmi kutlama 1923'te oldu.
Osmanlı'da 1 Mayıs ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlandı. İstanbul'daki ilk kutlama ise 1912'de yapıldı. Resmi olarak kutlanması ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te oldu.

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