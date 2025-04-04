1 Mayıs resmi tatil mi? 30 Nisan yarım gün mü? 1 Mayıs İşçi Bayramı kısa hikayesi
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü her yıl ülkemiz ve birçok noktada bayram olarak kutlanır. İlk olarak 1856 yılında Avustralya'da işçilerin uzun çalışma sürelerine yönelik mücadeleleri neticesinde ortaya çıktı. Avustralya'nın ardından ABD'de de işçiler eylemler düzenlemeye başladı. Türkiye'de ilk kez resmi olarak 1 Mayıs 1923'te 1 Mayıs kutlandı. Peki, 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil mi, yarım gün mü?
1 Mayıs İşçi Bayramı, uzun ve ağır çalışma koşullarının değiştirilmesi talebinden doğdu. Ülkemizde 1977 yılındaki kutlama ardından bir süre yasaklanan 1 Mayıs, 2009 yılında Emek ve Dayanışma Günü şeklinde resmi tatil kabul edilerek yeniden kutlanmaya başladı. İşte, 1 Mayıs hakkında detaylar...