1 Mayıs resmi tatil mi? 30 Nisan yarım gün mü? 1 Mayıs İşçi Bayramı kısa hikayesi

1 MAYIS KISA TARİHİ

1856'da Avustralya'nın Melbourne kentinde taş duvar ustaları ve inşaat işçileri uzun ve yoğun çalışma süresinin günlük 8 saate düşürülmesi talebiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler talepleri doğrultusunda 21 Nisan'da 1856'da Melbourne Üniversitesi'nden Parlamento Evi'ne kadar yürüdü.



Avustralya'yı ABD'deki işçiler takip etti. ABD'deki işçiler 1884'te işverenlerden çalışma saatlerini azaltmalarını talep etti. Günlük çalışma süresinin 12 saatten 8 saate indirilmesi için mücadeleler başladı ve 1886'daki kitlesen grevlerle küresel bir boyut kazandı.



Milletlerarası İşçi Kardeşliği Teşkilatı 1889 yılındaki Paris Kongresi'nde, yılın bir gününün işçilerin ortak bayramı ilan edilmesi kararlaştırıldı. Sendikacıların da önerisiyle bu özel gün 1 Mayıs olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren 1 Mayıs dünyanın pekçpk yerinde 1 Mayı İşçi Bayramı olarak ancak farklı isimlerle kutlanmaya başladı.



Cumhuriyet döneminde ilk resmi kutlama 1923'te oldu.

Osmanlı'da 1 Mayıs ilk kez 1911'de Selanik'teki tütün, pamuk ve liman işçileri tarafından kutlandı. İstanbul'daki ilk kutlama ise 1912'de yapıldı. Resmi olarak kutlanması ise ilk kez 1 Mayıs 1923'te oldu.