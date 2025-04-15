1 Mayıs resmi tatil mi? 30 Nisan yarım gün mü olacak?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yurt genelinde bu yılda kutlanacak. Bu tarihe az bir zaman kala araştırmalar da hız kazandı. Pek çok çalışan 1 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını öğrenmek istiyor. Öte yandan bu tarihin bir gün öncesine dair araştırmalar da yoğunlaştı. Peki, 1 Mayıs resmi tatil mi? 30 Nisan yarım gün mü olacak?
İşçilerin günlük çalışma süresinin düşürülmesi için başlattığı mücadeleden doğan 1 Mayıs, dünyanın dört bir yanında emek ve işçi bayramı olarak kutlanıyor. Bu anlamlı tarih 2009'da "Emek ve Dayanışma Günü" adıyla tekrar resmi tatil ilan edilerek ülkemizde kutlanmaya devam ediyor.