1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Perşembe günü ulaşım bedava mı? Resmi Gazete'de yer aldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması beklentisine yanıt geldi. 26 Nisan tarihli Resmi Gazete'de ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi. Resmi tatil kabul edilen Milli ve dini bayramlarda genellikle toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı?

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Perşembe günü ulaşım bedava mı? Resmi Gazete'de yer aldı - 1

Resmi tatil olan 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay ücretsiz mi olacak? Resmi Gazete kararı ile bazı ulaşım araçları ücretsiz seferler düzenleyecek. İşte, 1 Mayıs ve 19 Mayıs toplu taşımada son durum...

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1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Perşembe günü ulaşım bedava mı? Resmi Gazete'de yer aldı - 2

1 MAYIS VE 19 MAYIS'TA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

26 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yer alan bilgiye göre; 1 Mayıs Perşembe Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Pazartesi Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Perşembe günü ulaşım bedava mı? Resmi Gazete'de yer aldı - 3

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde belediyeye bağlı toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına dair henüz açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz yıllarda belediye açıklamalarıyla söz konusu ulaşım araçları ücretsiz hizmet vermişti.

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