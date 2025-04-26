1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Perşembe günü ulaşım bedava mı? Resmi Gazete'de yer aldı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması beklentisine yanıt geldi. 26 Nisan tarihli Resmi Gazete'de ulaşımın ücretsiz olacağı bildirildi. Resmi tatil kabul edilen Milli ve dini bayramlarda genellikle toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Peki, 19 Mayıs'ta toplu taşıma bedava mı?
Resmi tatil olan 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay ücretsiz mi olacak? Resmi Gazete kararı ile bazı ulaşım araçları ücretsiz seferler düzenleyecek. İşte, 1 Mayıs ve 19 Mayıs toplu taşımada son durum...