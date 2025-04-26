1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Perşembe günü ulaşım bedava mı? Resmi Gazete'de yer aldı

Resmi tatil olan 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay ücretsiz mi olacak? Resmi Gazete kararı ile bazı ulaşım araçları ücretsiz seferler düzenleyecek. İşte, 1 Mayıs ve 19 Mayıs toplu taşımada son durum...