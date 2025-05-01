1 Mayıs'ta kargo firmaları açık mı, kapalı mı? Bugün kargo firmaları çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

1 Mayıs'ta kargoların açık mı yoksa kapalı mı olacağı, kargo bekleyen veya gönderecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bugün yurt genelinde kutlanacak. Resmi tatil günlerinde kamu kurumları,okullar, üniversiteler, bankalar, bazı sağlık kurumları kapalı oluyor. Kargo teslimatı bekleyenler ve şubeler üzerinden kargo göndermek isteyenler kargo firmalarının çalışma günlerini merak ediyor. PTT, UPS, Aras, MNG, Yurtiçi gibi kargo firmaları normal şartlarda sabah saat 09.00 ile 18.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Kargo firmalarının çalışma saatleri il ve ilçelere göre farklılık gösterebilir. Peki 1 Mayıs kargo firmaları açık mı, kapalı mı? İşte, kargo şubeleri ve firmaları çalışma saatleri…

1 Mayıs'ta kargo firmaları açık mı, kapalı mı? Bugün kargo firmaları çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? - 1

Normal şartlarda kargo firmaları haftanın 6 günü hizmet vermeye devam ediyor. Pazar günleri kargo firmaları çalışmıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda kargo firmaları teslimat yapmıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü Perşembe günü kutlanacak. Özellikle alışverişlerini internet üzerinden yapanlar ise kargo firmalarının çalışma durumlarını araştırıyor. 1 Ocak, 23 Nisan, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi tarihlerde kargo firmaları kapalı oluyor. Peki 1 Mayıs kargolar çalışıyor mu? İşte, detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

1 Mayıs'ta kargo firmaları açık mı, kapalı mı? Bugün kargo firmaları çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? - 2

1 MAYIS KARGO FİRMALARI ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil olduğundan kargo firmaları Perşembe günü kapalı olacak. Şubeler müşterilere hizmet vermezken kargo teslimatları yapılmayacak. 2 Mayıs Cuma günü kargo şubeleri sabah saat 09.00’dan itibaren açık olacak. (Bazı kargo firmaları sabah saat 08.30’da açılmaktadır. Kargo hizmeti alınacak firma üzerinden açılış saati öğrenilebilir.)

1 Mayıs'ta kargo firmaları açık mı, kapalı mı? Bugün kargo firmaları çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? - 3

1 MAYIS’TA NERELER KAPALI OLACAK?

BELEDİYELER

MUHTARLIKLAR

VALİLİKLER

KAYMAKAMLIKLAR

KARGO FİRMALARI

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

ECZANELER (nöbetçi eczaneler hariç)

NOTERLER (nöbetçi noterler hariç)

AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ

OKULLAR

ÜNİVERSİTELER

BANKALAR

1 Mayıs'ta kargo firmaları açık mı, kapalı mı? Bugün kargo firmaları çalışıyor mu, saat kaça kadar açık? - 4

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü - PERŞEMBE

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - PAZARTESİ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - SALI

30 Ağustos Zafer Bayramı - CUMARTESİ

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı - ÇARŞAMBA

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