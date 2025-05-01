1 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bugün noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Perşembe günü kutlanacak. Resmi tatil dolayısıyla birçok kamu kurumu kapalı olacak. Noterlerde vasiyet, ölüme bağlı işlemler, vekalet, alım-satım işlemleri yapacaklar ise çalışma bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Resmi tatil günlerinde bankalar, Borsa İstanbul,belediyeler, valilikler kapalı olacak. Peki 1 Mayıs noterler açık mı, kapalı mı? Bugün noterler çalışıyor mu? İşte, noterlerin çalışma bilgisi…
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle noterlerin çalışma saatleri gündemde. Noterlerde acil işleri olanlar ''Perşembe günü noterler tatil mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Birçok işlemi hukuki dayanağa bağla İşte, detaylar...