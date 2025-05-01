1 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bugün noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Perşembe günü kutlanacak. Resmi tatil dolayısıyla birçok kamu kurumu kapalı olacak. Noterlerde vasiyet, ölüme bağlı işlemler, vekalet, alım-satım işlemleri yapacaklar ise çalışma bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Resmi tatil günlerinde bankalar, Borsa İstanbul,belediyeler, valilikler kapalı olacak. Peki 1 Mayıs noterler açık mı, kapalı mı? Bugün noterler çalışıyor mu? İşte, noterlerin çalışma bilgisi…

1 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bugün noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? - 1

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sebebiyle noterlerin çalışma saatleri gündemde. Noterlerde acil işleri olanlar ''Perşembe günü noterler tatil mi?'' sorusuna yanıt arıyor. Birçok işlemi hukuki dayanağa bağla İşte, detaylar...

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1 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bugün noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? - 2

1 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşu olan noterler, resmi tatillerde kapalı oluyor ve yerine nöbetçi noterler görev alıyor.

Buna bağlı olarak da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda noterler kapalı olacak, normal çalışma düzenine ise 2 Mayıs Cuma günü geçecek. 1 Mayıs'ta nöbetçi noterler çalışacak.

1 Mayıs’ta noterler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta bugün noterler çalışıyor mu, nöbetçi noter var mı? - 3

Noter Çalışma Saatleri:

Noterler hafta içi sabah 09:00 ile akşam 17:00 arasında faaliyet yürütür.

NÖBETÇİ NOTERLER

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