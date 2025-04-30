1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın ulaşım bedava mı olacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu sene perşembe günü kutlanacak. Tüm işçilerin bir araya geldiği dayanışma gününde toplu taşımaların durumu merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta otobüs, metro, tramvay bedava mı?

1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın ulaşım bedava mı olacak? - 1

Resmi tatiller arasında yer alan 1 Mayıs günü, İşçi Bayramı olarak kutlanıyor. Dünyanın pek çok noktasında kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ulaşım ücretsiz olacak mı? Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı toplu taşıma araçlarının 1 Mayıs günü ücretsiz hizmet vereceği duyurulmuştu. İşte, 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçlarında son durum...

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1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın ulaşım bedava mı olacak? - 2

1 MAYIS'TA OTOBÜSLER, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Bu sene 1 Mayıs, Perşembe günü kutlanıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar ücret ödemeyecek.

1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın ulaşım bedava mı olacak? - 3

İETT İstanbul'dan yapılan duyuruda ise kişiselleştirilmiş İstanbulkart ile 1 Mayıs günü ücretsiz ulaşım hizmetinden faydalanılacağı yer aldı.

Perşembe günü otobüsler cumartesi tarifesiyle, metrobüsler ise hafta içi tarifesiyle çalışacak.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatları ücretsiz olmayacak.

Ankara ve İzmir'de toplu taşımalara dair henüz bir açıklama gelmedi.

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