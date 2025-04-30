1 Mayıs'ta otobüsler ücretsiz mi? 1 Mayıs Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir'de yarın ulaşım bedava mı olacak?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu sene perşembe günü kutlanacak. Tüm işçilerin bir araya geldiği dayanışma gününde toplu taşımaların durumu merak ediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Mayıs'ta otobüs, metro, tramvay bedava mı?
Resmi tatiller arasında yer alan 1 Mayıs günü, İşçi Bayramı olarak kutlanıyor. Dünyanın pek çok noktasında kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ulaşım ücretsiz olacak mı? Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı toplu taşıma araçlarının 1 Mayıs günü ücretsiz hizmet vereceği duyurulmuştu. İşte, 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçlarında son durum...