1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatilinde hasta olan ve tedavi için sağlık ocaklarına gidecek olan birçok kişi, aile hekimlerinin bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğunu araştırmaya başladı. Her resmi tatilde olduğu gibi bu yıl 1 Mayıs'ta da sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Bugün aile hekimleri çalışıyor mu?