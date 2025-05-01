1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Bugün aile hekimleri çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta sağlık ocaklarının açık mı yoksa kapalı mı olduğu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle merak ediliyor. Muayene olacak, ilaç yazdıracak veya kontrol için sağlık ocaklarına gidecek olan vatandaşlar, "1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu?" Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Bugün aile hekimleri çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Bugün aile hekimleri çalışıyor mu? - 1

1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatilinde hasta olan ve tedavi için sağlık ocaklarına gidecek olan birçok kişi, aile hekimlerinin bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğunu araştırmaya başladı. Her resmi tatilde olduğu gibi bu yıl 1 Mayıs'ta da sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Bugün aile hekimleri çalışıyor mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Bugün aile hekimleri çalışıyor mu? - 2

1 MAYIS'TA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatili nedeniyle sağlık ocakları bugün kapalı olacak. Aile hekimleri bu süre zarfında hizmet vermeyecek.

Buna göre; Sağlık ocakları 1 Mayıs Perşembe günü kapalı olacak. Sağlık ocakları 2 Mayıs Cuma günü yeniden hizmet vermeye başlayacak.

1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Bugün aile hekimleri çalışıyor mu? - 3

SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülke genelinde sağlık ocakları 08.00'de açılıyor, 17.00'de ise kapanıyor. Sağlık ocaklarında öğle tatili arası saat 12.00 ile 13.00 arasındadır ve bu saat aralığında sağlık ocaklarında hizmet verilmez.

Hafta içi: 08.00- 17.00

Öğle arası: 12.00- 13.00

Hafta sonu: Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

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