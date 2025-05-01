1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Bugün aile hekimleri çalışıyor mu?
1 Mayıs'ta sağlık ocaklarının açık mı yoksa kapalı mı olduğu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle merak ediliyor. Muayene olacak, ilaç yazdıracak veya kontrol için sağlık ocaklarına gidecek olan vatandaşlar, "1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, çalışıyor mu?" Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Bugün aile hekimleri çalışıyor mu?
1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatilinde hasta olan ve tedavi için sağlık ocaklarına gidecek olan birçok kişi, aile hekimlerinin bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğunu araştırmaya başladı. Her resmi tatilde olduğu gibi bu yıl 1 Mayıs'ta da sağlık ocaklarının çalışma saatleri merak ediliyor. Peki, 1 Mayıs'ta sağlık ocakları açık mı, kapalı mı? Bugün aile hekimleri çalışıyor mu?