1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs,metro, metrobüs, tramvay,marmaray ve vapurlar bedava mı?

1 MAYIS'TA OTOBÜSLER, TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ Mİ?

Bu sene 1 Mayıs, Perşembe günü kutlanıyor. Her sene olduğu gibi bu yıl da 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Atatürk’ü Anma, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlananlar ücret ödemeyecek.