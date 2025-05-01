1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs,metro, metrobüs, tramvay,marmaray ve vapurlar bedava mı?
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarıyla birlikte gündeme gelen konulardan biri de toplu taşıma oldu. Resmi tatil sebebiyle birçok kamu kurumu kapalı olurken okullar ve üniversiteler tatil olacak. Ücretsiz toplu taşıma uygulaması genellikle resmi bayramlarda geçerli oluyor. Peki,1 Mayıs'ta (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma bedava mı?
Resmi tatiller arasında yer alan 1 Mayıs günü, İşçi Bayramı olarak kutlanıyor. Dünyanın pek çok noktasında kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ulaşım ücretsiz olacak mı? Resmi Gazete'de yayımlanan kararla bazı toplu taşıma araçlarının 1 Mayıs günü ücretsiz hizmet vereceği duyurulmuştu. İşte, 1 Mayıs'ta toplu taşıma araçlarında son durum...