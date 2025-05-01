1 Mayıs'ta trafiği kapalı olan yollar: 1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? (Kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar)

FATİH İLÇESİ KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

1. Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

2. Kadir Has Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

3. Abdülezelpaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

4. Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

5. Unkapanı Köprüsü

6. Galata Köprüsü

7. Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan tüm yollar

8. Gazi Mustafa Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

9. Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci Meydan – Çatladıkapı ışıklar arası) ve bu caddeye çıkan tüm yollar

10. Ankara Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

11. Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

12. Fuat Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

13. 15 Temmuz Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

14. Dede Efendi Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

15. Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

16. Fevzipaşa Caddesi (Kıztaşı Işıklar – Akdeniz Cadde kesişimi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar

17. 16 Mart Şehitleri Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

18. Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

1. Sahil Kennedy Caddesi

2. Haliç Köprü

3. D - 100

4. Avrasya Tünel

5. Namık Kemal Caddesi

6. 10. Yıl Caddesi

7. Vatan Caddesi