1 milyon dolar ödül iddiası: Eğlence mekanı sahibine 2,5 yılda üçüncü saldırı

2,5 YILDA ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Gülmez, saldırının husumetlileri tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederek, kendisine 2,5 yıl içerisinde gelen üçüncü kez saldırı yapıldığını söyledi.

Olayla ilgili açıklama yapan Sezai Gülmez, "Seyahate çıkmak için şoförüme aracımı hazırlatmıştım. O sırada 5-6 el silah sesi duydum. Sonra inip baktığımda şoförüm vurulmuştu. Hemen ambulansı ve jandarmayı aradım. Güvenlik görevlileri ve ambulans geldi. Sonra şikayetçi olup ifadelerimi verdim. Bu evimin önünde olan ikinci saldırı. Bir de mekanımda, iş yerim de olmuştu. 2.5 içerisinde bana yapılan toplamda üç saldırı." dedi.