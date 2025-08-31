1 milyon dolar ödül iddiası: Eğlence mekanı sahibine 2,5 yılda üçüncü saldırı

İstanbul'da eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez'in evinin önüne otomobil ile gelen şüpheliler, ateş açtı. Silahlı saldırıda Gülmez'in şoförü yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Ayrıca Gülmez, kendisinin öldürülmesi için 1 milyon dolar ödül konulduğunu iddia etti.

İstanbul Sarıyer'de 29 Ağustos'ta Beyoğlu'nda eğlence mekanı olan Sezai Gülmez, şoföründen aracını hazırlamasını istedi.

Gülmez'in şoförü park halindeki araca gittiği sırada caddeye giren otomobilden ateş açıldı.

ŞOFÖR VURULDU

Olayın ardından saldırganlar kaçarken şoför bacağından yaralandı.

Kurşunlar araca da isabet ederken yaşananlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gülmez'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bacağından yaralanan şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sezai Gülmez ise durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.

2,5 YILDA ÜÇÜNCÜ SALDIRI

Gülmez, saldırının husumetlileri tarafından gerçekleştirildiğini iddia ederek, kendisine 2,5 yıl içerisinde gelen üçüncü kez saldırı yapıldığını söyledi.

Olayla ilgili açıklama yapan Sezai Gülmez, "Seyahate çıkmak için şoförüme aracımı hazırlatmıştım. O sırada 5-6 el silah sesi duydum. Sonra inip baktığımda şoförüm vurulmuştu. Hemen ambulansı ve jandarmayı aradım. Güvenlik görevlileri ve ambulans geldi. Sonra şikayetçi olup ifadelerimi verdim. Bu evimin önünde olan ikinci saldırı. Bir de mekanımda, iş yerim de olmuştu. 2.5 içerisinde bana yapılan toplamda üç saldırı." dedi.

1 MİLYON DOLAR İDDİASI

Ayrıca Gülmez, kendisinin öldürülmesi için 1 milyon dolar ödül konulduğunu iddia etti.

