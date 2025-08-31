1 milyon dolar ödül iddiası: Eğlence mekanı sahibine 2,5 yılda üçüncü saldırı
İstanbul'da eğlence mekanı sahibi Sezai Gülmez'in evinin önüne otomobil ile gelen şüpheliler, ateş açtı. Silahlı saldırıda Gülmez'in şoförü yaralanırken, saldırganlar olay yerinden kaçtı. Ayrıca Gülmez, kendisinin öldürülmesi için 1 milyon dolar ödül konulduğunu iddia etti.
İstanbul Sarıyer'de 29 Ağustos'ta Beyoğlu'nda eğlence mekanı olan Sezai Gülmez, şoföründen aracını hazırlamasını istedi.
Gülmez'in şoförü park halindeki araca gittiği sırada caddeye giren otomobilden ateş açıldı.