1 milyon euroyu çaldı: Döviz bürosunda kule yapıp dolara çevirmeye çalıştı
İstanbul'da çalıştığı emlakçının 1 milyon eurosunu döviz bürosunda dolara çevirdikten sonra alıp kaçtığı iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te emlakçılık yapan B.B'nin (64), 4 Temmuz'da döviz bürosuna giderek dolara çevirmesi için çalışanına verdiği 1 milyon euro parasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.