1 milyon euroyu çaldı: Döviz bürosunda kule yapıp dolara çevirmeye çalıştı

İstanbul'da çalıştığı emlakçının 1 milyon eurosunu döviz bürosunda dolara çevirdikten sonra alıp kaçtığı iddiasıyla İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

1 milyon euroyu çaldı: Döviz bürosunda kule yapıp dolara çevirmeye çalıştı - 1

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te emlakçılık yapan B.B'nin (64), 4 Temmuz'da döviz bürosuna giderek dolara çevirmesi için çalışanına verdiği 1 milyon euro parasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma yürüttü.

TÜRKİYE HABERLERİ

1 milyon euroyu çaldı: Döviz bürosunda kule yapıp dolara çevirmeye çalıştı - 2

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli M.E.Ç'nin (50) döviz bürosuna giderek dolara çevirdiği 1 milyon euroyu iş yerine getirmek yerine bir taksiye binip kaçtığını, zanlının izini kaybettirmek için bir süre sonra bu araçtan inip başka bir taksiye bindiğini belirledi.

1 milyon euroyu çaldı: Döviz bürosunda kule yapıp dolara çevirmeye çalıştı - 3

Çalışmalarını sürdüren polis, olaydan iki hafta sonra uçakla Iğdır'dan İstanbul'a geleceğini tespit ettiği şüpheli M.E.Ç'yi İstanbul Havalimanı'nda gözaltına aldı.

1 milyon euroyu çaldı: Döviz bürosunda kule yapıp dolara çevirmeye çalıştı - 4

Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

1 milyon euroyu çaldı: Döviz bürosunda kule yapıp dolara çevirmeye çalıştı - 5

Şüphelinin 1 milyon euroyu döviz bürosuna getirerek dolara çevirdiği anlar ve olayın ardından kaçtığı sırada bindiği taksiden inip başka bir taksiye binmesi çevredeki güvenlik kameralarınca kayda alındı.

1 milyon euroyu çaldı: Döviz bürosunda kule yapıp dolara çevirmeye çalıştı - 6
1 milyon euroyu çaldı: Döviz bürosunda kule yapıp dolara çevirmeye çalıştı - 7
1 milyon euroyu çaldı: Döviz bürosunda kule yapıp dolara çevirmeye çalıştı - 8
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