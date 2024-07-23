1 milyon euroyu çaldı: Döviz bürosunda kule yapıp dolara çevirmeye çalıştı

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli M.E.Ç'nin (50) döviz bürosuna giderek dolara çevirdiği 1 milyon euroyu iş yerine getirmek yerine bir taksiye binip kaçtığını, zanlının izini kaybettirmek için bir süre sonra bu araçtan inip başka bir taksiye bindiğini belirledi.