1 milyon lira ödüle rağmen kayıp Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok

İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, Doberman cinsi eğitimli köpeği "Tina" ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 2 ay geride kaldı. Berzeg'in evinin önünden itibaren, bölge 3'üncü kez tarandı. Havadan ve karadan taranan 240 kilometrelik bölgede herhangi bir ize rastlanmadı. Eşi Angela Berzeg'in 1 milyon liralık ödül açıklamasına rağmen yeni bir ihbar da gelmedi.

1 milyon lira ödüle rağmen kayıp Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok - 1

Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok.

TÜRKİYE HABERLERİ

1 milyon lira ödüle rağmen kayıp Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok - 2

Havadan ve karadan yapılan aramalarda, bugüne kadar Korhan Berzeg ile özel eğitim alan köpeği Tina'ya ait hiçbir ize rastlanmadı.

1 milyon lira ödüle rağmen kayıp Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok - 3

Gözden kaçma ihtimaline karşı, bugüne kadar 2 defa taranan bölgenin 3'üncü kez taranmasına karar verildi. Bu zamana kadar 240 kilometrekare alan havadan ve karadan tarandı; kırsalda ve Gönen ilçe merkezindeki 30 mahallede arama yapıldı.

1 milyon lira ödüle rağmen kayıp Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok - 4

Armutlu Mahallesi ve çevresindeki tüm metruk evler de savcılık izniyle arandı. Gönen Çayı'nın çevresini kontrol edip, bilinen kuyular ve mağaralarda da arama yapan ekipler, Berzeg'in evinin önünden 3'üncü kez başlattıkları aramalardan da sonuç alamadı.

1 milyon lira ödüle rağmen kayıp Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok - 5

JAK VE JÖAK BÖLGEDEN AYRILDI, EKİP SAYISI DÜŞÜRÜLDÜ

Aramalar, 150 kişiyle başlayıp önce 70'e, sonra da 30 kişilik ekibe düşerken, JAK ve JÖAK da çalışmalarını sonlandırdı. Berzeg'i arama çalışmaları, AFAD ve AKUT'a bağlı ekipler tarafından sürdürülürken, savcılık soruşturması devam ediyor.

1 milyon lira ödüle rağmen kayıp Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok - 6

Tüm ihtimallerin değerlendirildiğini açıklayan yetkililer, konunun çok yönlü olarak araştırıldığını söyledi.

1 milyon lira ödüle rağmen kayıp Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok - 7

İHBAR HALA YOK

Öte yandan, Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, 4 Ağustos'ta, Berzeg'in yerini bildiren kişiye 1 milyon liralık ödül verileceğini açıklamıştı.

Konulan ödül sonrasında da Berzeg hakkında yeni bir ihbar olmadığı öğrenildi. 

1 milyon lira ödüle rağmen kayıp Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok - 8

KORHAN BERZEG KİMDİR?

Korhan Berzeg 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) profesör olarak ekonomi üzerine öğretim üyeliği yaptı. Daha sonra ABD'ye giderek Dünya Bankası'nda görev yapıp emekli oldu.

1 milyon lira ödüle rağmen kayıp Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok - 9

NE OLMUŞTU?

ABD'de Dünya Bankası'nda uzun süre ekonomi uzmanı olarak görev yaptıktan sonra emekli olup, İstanbul Büyükada’da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında, tatil için eşi İngiliz uyruklu Angela Berzeg ile memleketi Gönen'in kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi.

1 milyon lira ödüle rağmen kayıp Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok - 10

17 Haziran'da, Angela Berzeg kahvaltı hazırlarken köpeğiyle yürüyüş yapmak için evden ayrılan Korhan Berzeg, geri dönmedi. Cep telefonunu evde bırakan eşi geri dönmeyince Angela Berzeg, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

1 milyon lira ödüle rağmen kayıp Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok - 11
DAHA FAZLA GÖSTER