1 milyon lira ödüle rağmen kayıp Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok
İstanbul'dan memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesine gelip, Doberman cinsi eğitimli köpeği "Tina" ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 2 ay geride kaldı. Berzeg'in evinin önünden itibaren, bölge 3'üncü kez tarandı. Havadan ve karadan taranan 240 kilometrelik bölgede herhangi bir ize rastlanmadı. Eşi Angela Berzeg'in 1 milyon liralık ödül açıklamasına rağmen yeni bir ihbar da gelmedi.
Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'ten 2 aydır haber yok.