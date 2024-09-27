1 milyon tondan fazla üretiliyor! "Lamas" ve "Küt dikenli" dünyanın dört bir yanına gönderiliyor

Erkenci cins limonların hasadının yaklaşık 2 ay devam edeceği daha sonra ise depoluk olan tescilli 'lamas' ile 'küt dikenli' cinsine geçileceği belirtildi. Her sezon Eylül ayıyla başlayan sezonun Nisan ayına kadar sürdüğü, kadınların yoğun olarak çalıştığı işçiler geçimini toplama, ayrıştırma ve paketleme işlerinde çalışarak sağladığı belirtildi.



Türkiye'nin limon üretiminde Mersin'in ilk sırada yer aldığını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Mersin'de ve limonun başkenti Erdemli'mizde hasat dönemi başladı. Erdemli'den hem iç piyasaya hem de dünyanın dört bir tarafında limon ihracatı yapıyoruz. Bu durum hem ülke hem de bölgemize ciddi bir ekonomik katkı sağlıyor" dedi.



Türkiye'nin en iyi limonlarının Erdemli'de üretildiğine de dikkat çeken Başkan Kara, "Enterdonattan küt dikene, mayerden lamas limona kadar bir çok çeşit üretilmektedir. Lamas limon Erdemli'mizin sembolü olan bir limondur. Coğrafi işaretli lamas limonun yüzde 65'i Erdemli'mizde üretilmektedir" diye konuştu.