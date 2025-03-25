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1 Nisan Şaka Günü hikayesi: Şaka Günü nasıl ortaya çıktı?

Her sene 1 Nisan'da eşler, arkadaşlar, aileler, şirketler, kurumlar farklı ve inandırıcı şakalar yaparak gayriresmi olarak 1 Nisan Şaka Günü'nü kutlar. Resmi bir bayram olmasa da 1 Nisan dünya genelinde bir çok noktada kutlanır. Peki, 1 Nisan neden Şaka Günü'dür, nasıl ortaya çıktı?

1 Nisan Şaka Günü hikayesi: Şaka Günü nasıl ortaya çıktı? - 1

1 Nisan şakaları, inandırıcı ve bazen de korkutucu boyutlarda olabiliyor. Herkes şaka yapacağı kişiye göre farklı alanlarda şakalar yaparak sonunda ''1 Nisan ya da Nisan 1'' der ve bunun bir şaka olduğunu bildirir. 1 Nisan Şaka Günü ortaya çıkışına dair çeşitli efsaneler bulunuyor. İşte, Şaka Günü hikayesi hakkında detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

1 Nisan Şaka Günü hikayesi: Şaka Günü nasıl ortaya çıktı? - 2

1 NİSAN ŞAKA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Şaka Günü olarak kutlanan 1 Nisan konusunda çeşitli rivayetler olsa da bilinen hikayeler eski Roma'ya kadar gidiyor. Eski Romalıların Hilarya, Hintlerin de Huli Festivali’nde görülen şakaların, 1564’te Fransa’daki takvim düzenlemesiyle gelenek haline geldiği düşünülüyor.

Jül Sezar'ın adıyla anılan Jülyen takvimine göre 25 Mart, yeni yılın başlangıcı kabul ediliyordu. Öte yandan Fransa Kralı 9. Charles, 1564'te yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır. Böylece 1 Nisan'ı yılbaşı kabul etmeye devam edenlerle dalga geçmek amacıyla yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. Sonuç olarak ise 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenler "1 Nisan Aptalları" olarak anılır. Ayrıca Avrupalılarca da ''Aptallar Günü (April Fools' Day)'' olarak iade edilen bu gün hakkında farklı inanışlar olduğu öne sürülüyor.

1 Nisan Şaka Günü hikayesi: Şaka Günü nasıl ortaya çıktı? - 3

Basın alanında ilk kez İngiliz yazar Geoffrey Chaucer'ın 1387-1400 yıllarında kaleme aldığı "Canterbury Masalları"nda 1 Nisan'a göndermelerde bulunulduğu bildiriliyor. Bu masal, 1 Nisan'ın yazılı kayıtlara geçtiği ilk örnek kabul edilir.

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