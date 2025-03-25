1 Nisan Şaka Günü hikayesi: Şaka Günü nasıl ortaya çıktı?

1 NİSAN ŞAKA GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Şaka Günü olarak kutlanan 1 Nisan konusunda çeşitli rivayetler olsa da bilinen hikayeler eski Roma'ya kadar gidiyor. Eski Romalıların Hilarya, Hintlerin de Huli Festivali’nde görülen şakaların, 1564’te Fransa’daki takvim düzenlemesiyle gelenek haline geldiği düşünülüyor.



Jül Sezar'ın adıyla anılan Jülyen takvimine göre 25 Mart, yeni yılın başlangıcı kabul ediliyordu. Öte yandan Fransa Kralı 9. Charles, 1564'te yılbaşını 1 Nisan'dan 1 Ocak'a aldırır. Böylece 1 Nisan'ı yılbaşı kabul etmeye devam edenlerle dalga geçmek amacıyla yapılan şakalar, bir süre sonra gelenek haline gelir. Sonuç olarak ise 1 Nisan'ı yılbaşı kabul edenler "1 Nisan Aptalları" olarak anılır. Ayrıca Avrupalılarca da ''Aptallar Günü (April Fools' Day)'' olarak iade edilen bu gün hakkında farklı inanışlar olduğu öne sürülüyor.