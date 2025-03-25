1 Nisan Şaka Günü hikayesi: Şaka Günü nasıl ortaya çıktı?
Her sene 1 Nisan'da eşler, arkadaşlar, aileler, şirketler, kurumlar farklı ve inandırıcı şakalar yaparak gayriresmi olarak 1 Nisan Şaka Günü'nü kutlar. Resmi bir bayram olmasa da 1 Nisan dünya genelinde bir çok noktada kutlanır. Peki, 1 Nisan neden Şaka Günü'dür, nasıl ortaya çıktı?
1 Nisan şakaları, inandırıcı ve bazen de korkutucu boyutlarda olabiliyor. Herkes şaka yapacağı kişiye göre farklı alanlarda şakalar yaparak sonunda ''1 Nisan ya da Nisan 1'' der ve bunun bir şaka olduğunu bildirir. 1 Nisan Şaka Günü ortaya çıkışına dair çeşitli efsaneler bulunuyor. İşte, Şaka Günü hikayesi hakkında detaylar...