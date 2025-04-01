1 Nisan şakaları: Komik eğlenceli şaka fikirleri...

1 Nisan, dünyanın dört bir yanında insanların birbirlerine komik ve yaratıcı şakalar yaparak kutladığı özel bir gün. Ancak, bu şakaların kırıcı veya zarar verici olmaması önemli. Peki, sevdiklerinizi güldürecek ve kimseyi üzmeyecek en iyi 1 Nisan şakaları nelerdir? İşte, hem ofiste hem de evde uygulayabileceğiniz en eğlenceli şakalar!