1 Ocak'ta eczaneler açık mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu, kapalı mı?

01.01.2026 11:02

NTV - Haber Merkezi

1 Ocak yılbaşı resmi tatili nedeniyle, eczanelerin mesai saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Eczanelerin bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğu ilaç almaya gidecek kişiler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu?

Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak Perşembe eczaneler çalışıyor mu?

1 Ocak Perşembe günü resmi tatil nedeniyle eczaneler kapalı olacak.

 

Bu tarihte sadece belirli nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

AİLE HEKİMLERİ 1 OCAK'TA ÇALIŞACAK MI? 2
AİLE HEKİMLERİ 1 OCAK'TA ÇALIŞACAK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak resmi tatil olacak.

 

1 Ocak'ın tatil olması nedeniyle, kamu kurumlarında olduğu gibi eczaneler, hastaneler ve aile hekimleri kapalı oluyor.