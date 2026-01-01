1 Ocak'ta eczaneler açık mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu, kapalı mı?
01.01.2026 11:02
NTV - Haber Merkezi
1 Ocak yılbaşı resmi tatili nedeniyle, eczanelerin mesai saatleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Eczanelerin bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğu ilaç almaya gidecek kişiler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta eczaneler çalışıyor mu?
2026'nın ilk gününde vatandaşlar tarafından eczane çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Vatandaşlar, 1 Ocak 2025 Perşembe günü ilaç ve çeşitli medikal ihtiyaçlar için eczane çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki, 1 Ocak'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak Perşembe eczaneler çalışıyor mu?
ECZANELER 1 OCAK'TA AÇIK MI?
1 Ocak Perşembe günü resmi tatil nedeniyle eczaneler kapalı olacak.
Bu tarihte sadece belirli nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
AİLE HEKİMLERİ 1 OCAK'TA ÇALIŞACAK MI?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak resmi tatil olacak.
1 Ocak'ın tatil olması nedeniyle, kamu kurumlarında olduğu gibi eczaneler, hastaneler ve aile hekimleri kapalı oluyor.