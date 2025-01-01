1 Ocak'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar ve PTT çalışıyor mu?

Yılın ilk günü "kargolar açık mı?" sorusu, kargo işlemi olan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2025'e girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından kargo şubelerinin çalışma saatleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2025 Çarşamba günü çeşitli kargo işleri için kargo çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki, 1 Ocak'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar çalışıyor mu?

1 Ocak'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar ve PTT çalışıyor mu? - 1

1 Ocak'ta kargoların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Yeni yılın ilk gününde bazı kurumların çalışma saatleri ve tatil durumu sorgulanıyor. Çalışma durumu en çok merak edilenlerin başında ise kargo şubeleri geliyor. Öte yandan PTT şubelerinin çalışma durumu da merak konusu oldu. Peki, 1 Ocak'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar ve PTT çalışıyor mu?

TÜRKİYE HABERLERİ

1 Ocak'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar ve PTT çalışıyor mu? - 2

1 OCAK'TA KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

Bu nedenle kargo firmaları 1 Ocak 2025 Çarşamba günü hizmet vermeyecek. Kargolar 2 Ocak 2025 Perşembe günü normal mesailerine devam edecek.

1 Ocak'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar ve PTT çalışıyor mu? - 3

PTT ŞUBELERİ YILBAŞINDA AÇIK MI?

PTT şubeleri de 1 Ocak 2025 Çarşamba günü resmi tatil nedeniyle hizmet vermeyecek.

Tüm PTT şubeleri ve kargolar 2 Ocak 2024 Perşembe gününden itibaren hizmet vermeyi sürdürecek.

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