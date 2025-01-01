1 Ocak'ta kargoların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Yeni yılın ilk gününde bazı kurumların çalışma saatleri ve tatil durumu sorgulanıyor. Çalışma durumu en çok merak edilenlerin başında ise kargo şubeleri geliyor. Öte yandan PTT şubelerinin çalışma durumu da merak konusu oldu. Peki, 1 Ocak'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar ve PTT çalışıyor mu?