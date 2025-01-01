1 Ocak'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar ve PTT çalışıyor mu?
Yılın ilk günü "kargolar açık mı?" sorusu, kargo işlemi olan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. 2025'e girilmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından kargo şubelerinin çalışma saatleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2025 Çarşamba günü çeşitli kargo işleri için kargo çalışma saatleri sorgulanıyor. Peki, 1 Ocak'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar çalışıyor mu?
1 Ocak'ta kargoların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Yeni yılın ilk gününde bazı kurumların çalışma saatleri ve tatil durumu sorgulanıyor. Çalışma durumu en çok merak edilenlerin başında ise kargo şubeleri geliyor. Öte yandan PTT şubelerinin çalışma durumu da merak konusu oldu. Peki, 1 Ocak'ta kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün kargolar ve PTT çalışıyor mu?