1 Ocak'ta marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK ve Migros bugün açık mı, çalışıyor mu?
01.01.2026 09:57
NTV - Haber Merkezi
1 Ocak yılbaşı resmi tatili nedeniyle, marketlerin mesai saatleri güne uyanan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. BİM, ŞOK, A101 ve Migros market gibi sevilen zincir marketlerin bugün açık mı yoksa kapalı mı olduğu sorgulanıyor. Vatandaşlar yeni yıl sabahı sevdikleriyle güzel bir kahvaltı ve market alışverişi yapmak için marketlerin açılmasını bekliyor. Peki, 1 Ocak'ta marketler açık mı, kapalı mı? 1 Ocak'ta marketler çalışıyor mu, saat kaçta açılacak?
Yeni yıl sabahı 1 Ocak'ta marketlerin açık olup olmadığı, yılbaşı resmi tatilinde alışverişe çıkacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. BİM, A101, ŞOK ve Migros marketin 1 Ocak tarihli çalışma saatleri belli oldu.
1 OCAK'TA MARKETLER AÇIK MI??
1 Ocak bu sene perşembe gününe denk geliyor. 1 Ocak'ta marketler açık olacak ancak açılış saatleri değişiklik gösterebilir.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir..
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ
Migros Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30 ya da 09.00’da başlar ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Migros marketleri öğle arası tatili vermemektedir. Ayrıca alışveriş merkezleri içerisinde yer alan Migros marketlerin çalışma saatleri ise AVM saatlerine göre değişiklik gösterirken, genellikle 10:00- 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.