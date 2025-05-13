1 ton 150 kilogram ağırlığında: "Paşa" 380 bin TL'ye alıcısını bekliyor

Hayvanları büyük bir emekle beslediklerini belirten Işık, "Biz de bu işin içindeyiz ama asıl emeği çobanımız veriyor. Sağ olsun, bizden daha fazla ilgileniyor. Biz de elimizi taşın altına koyuyoruz, üzerimize düşeni yapıyoruz ama çobanlarımızın emeği çok daha fazla. Sezonuna göre değişiklik gösteriyor ama kurban döneminde ortalama 80 baş hayvanımız oluyor. Bu hayvanları bir yıl öncesinden yaylaya çıkarıyoruz. Dört ay boyunca yaylada otlatıyor, güneşini ve yeşilliğini aldırıyoruz. Sonrasında besiye sokuyoruz. Yaklaşık 1 yıl boyunca besi yapıyoruz" diye konuştu.