1 ton 150 kilogram ağırlığında: "Paşa" 380 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Çorum'da uzun yıllardır besicilik yapan vatandaşın özenle beslediği 1 ton 150 kilogram ağırlığındaki "Paşa" 380 bin TL'ye alıcısını bekliyor.
Çorum'da yaşayan İbrahim Işık isimli çiftçinin yetiştirdiği kurbanlıklardan "Paşa" isimli tosun, 1 ton 150 kilogram ağırlığıyla dikkat çekiyor. Uzun yıllardır hayvancılıkla uğraşan Işık'ın yetiştirdiği kurbanlık hayvanlardan ikisi 1 ton 150 kilograma, bir tanesi ise 1 ton 50 kilograma ulaştı.