10 bin araç giriş yaptı! Uludağ’da sömestir yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir yoğunluğu sürüyor. Yerli ve yabancı turistler kar kalınlığının 67 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da sabahın erken saatlerinden itibaren pistlere akın ederken, yarıyıl tatilinin ilk gününde Milli Park Gişeleri’nden 10 binin üzerinde araç geçiş yaptı.

10 bin araç giriş yaptı! Uludağ’da sömestir yoğunluğu - 1

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken, kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

10 bin araç giriş yaptı! Uludağ’da sömestir yoğunluğu - 2

Sömestir nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 67 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 7, en düşük sıfır derece olarak ölçülürken, kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu.

10 bin araç giriş yaptı! Uludağ’da sömestir yoğunluğu - 3

Tatilciler güneşli havada kayak yapmanın keyfini çıkardı. Telesiyejlerde metrelerce kuyruk oluşurken, sömestirin ilk gününde Milli Park Gişeleri’nden 10 binin üzerinde aracın geçiş yaptığı öğrenildi.

10 bin araç giriş yaptı! Uludağ’da sömestir yoğunluğu - 4

JAK VE JÖH NÖBETTE

Tatilci yoğunluğuyla birlikte, jandarma ekipleri de Oteller Bölgesi’ndeki güvenlik önlemlerini artırdı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timleri, kayak kazalarına karşı pistlerde sürekli devriye gezerken, jandarma asayiş ve trafik ekipleri de tatilcilerin sıkıntı yaşamaması için önlemlerini sürdürüyor.

10 bin araç giriş yaptı! Uludağ’da sömestir yoğunluğu - 5

Yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ekipleri de Oteller Bölgesi’nde nöbet tutuyor. Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların ise oteller bölgesine çıkmasına ise izin verilmiyor.

10 bin araç giriş yaptı! Uludağ’da sömestir yoğunluğu - 6
10 bin araç giriş yaptı! Uludağ’da sömestir yoğunluğu - 7
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