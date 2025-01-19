10 bin araç giriş yaptı! Uludağ’da sömestir yoğunluğu
Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir yoğunluğu sürüyor. Yerli ve yabancı turistler kar kalınlığının 67 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ’da sabahın erken saatlerinden itibaren pistlere akın ederken, yarıyıl tatilinin ilk gününde Milli Park Gişeleri’nden 10 binin üzerinde araç geçiş yaptı.
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, 17 otel, tesis ve 5 bin yatak kapasitesine sahip Uludağ'da, mevsimin ilk kar yağışı 17 Ekim'de düşerken, kayak pistleri 15 Aralık'ta açıldı.