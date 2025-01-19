10 bin araç giriş yaptı! Uludağ’da sömestir yoğunluğu

Sömestir nedeniyle otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, yağan kar hem tatilcilerin hem de işletmecilerin yüzünü güldürdü. Kar kalınlığının 67 santimetre olduğu Uludağ'da hava sıcaklığı en yüksek 7, en düşük sıfır derece olarak ölçülürken, kayak pistleri yerli ve yabancı turistlerle doldu.