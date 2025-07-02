10 bin lira ödül için yağlı direğe tırmandılar: Yaralananlar hastanelik oldu
Kumluca'da Kabotaj Bayramı etkinliklerinde yağlı direkten bayrağı alan kişiye verilecek 10 bin TL ödül için yarışmacılar kıran kırana mücadele etti. Kaburga ve kafa gibi değişik yerlerini direğe çarparak yaralanan yarışmacılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
34. Karaöz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Etkinlikleri, kapsamında düzenlenen etkinliklerde yağlı direkten bayrağı alan kişiye verilecek 10 bin TL ödül için yarışmacılar kıran kırana mücadele etti. Karaöz Sahili'nde gerçekleştirilen etkinliğe; Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.