10 bin lira ödül için yağlı direğe tırmandılar: Yaralananlar hastanelik oldu

YARALANANLAR OLDU



Yağlı direkten bayrağı alan kişiye verilecek 10 bin TL ödül için yarışmacılar kıran kırana mücadele etti. Vücudunun kaburga ve kafa gibi değişik yerlerini direğe çarpması sonucu yaralanan yarışmacılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Heyecan dolu anlara sahne olan yarışmanın sonucunda Hasan Çüm direkten bayrağı alarak yarışmanın bu seneki birincisi oldu. Yarışma birincisine ödüllerini ve hediye çekini Kaymakam Bahadır Güneş ve Başkan Mesut Avcıoğlu takdim etti. Yarışma birincisi Hasan Çüm, "Bugün heyecan ve kalabalık dolu bir ortamda geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine birinci oldum. Kazanacağıma zaten çok inanmıştım. 34. Düzenlenen yağlı direkten bayrak alma yarışlarında 9 defa birinci oldum. 10'uncu da yarışmalara katılmayı bırakacağım" dedi.