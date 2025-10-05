10 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB AGS ile 2025 öğretmen atama takvimi belli oldu

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASILDI?

15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı şöyleydi:



Adalet 1



Aile ve Tüketici Hizmetleri 1



Almanca 23



Arapça 51



Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3



Beden Eğitimi 190



Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64



Bilişim Teknolojileri 95



Biyoloji 27



Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı



Coğrafya 32



Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5



Denizcilik / Gemi Makineleri 6



Denizcilik / Gemi Yönetimi 8



Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802



El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19



El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1



Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14



Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11



Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22



Farsça 1



Felsefe 41



Fen Bilimleri 267



Fizik 61



Gemi Yapımı / Yat İnşa 1



Gıda Teknolojisi 5



Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45



Görsel Sanatlar 175



Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12



Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1



Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6



Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8



Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3



İlköğretim Matematik 162



İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47



İngilizce 757



İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1



İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2



Kimya / Kimya Teknolojisi 49



Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13



Kuyumculuk Teknolojisi 13



Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1



Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1



Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29



Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1



Matematik 117



Metal Teknolojisi 20



Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18



Motorlu Araçlar Teknolojisi 51



Muhasebe ve Finansman 1



Müzik 180



Okul Öncesi 1.321



Özel Eğitim 3.087



Pazarlama ve Perakende 7



Plastik Teknolojisi 1



Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1



Rehberlik 377



Rusça 9



Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58



Sağlık Bilgisi 15



Seramik ve Cam Teknolojisi 2



Sınıf Öğretmenliği 4.378



Sosyal Bilgiler 387



Tarım Teknolojileri/Tarım 1



Tarih 28



Teknoloji ve Tasarım 41



Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14



Tiyatro 2



Türk Dili ve Edebiyatı 29



Türkçe 623



Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3



Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5



Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1



Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18



Yiyecek İçecek Hizmetleri 119