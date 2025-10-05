10 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB AGS ile 2025 öğretmen atama takvimi belli oldu
10 bin öğretmen atamasının yapılacağı tarih, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez uygulanan Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları sonrasında merakla bekleniyor. 2025 yılında atanacak öğretmenlerin 25 binlik kontenjanın 15 bini sözleşmeli öğretmen ataması için, 10 bini ise Milli Eğitim Akademisi (MEB Akademi) bünyesinde istihdam edilmek üzere ayrılmıştı. 15 bin atamanın tamamlanmasıyla ise gözler AGS ile 10 bin öğretmen atamasına çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasının yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan AGS sınavıyla birlikte atama bekleyen öğretmenler şans bekliyor. Bu yılın ilk ataması olan 15 bin öğretmen alımının mayıs ayında tamamlanmasıyla birlikte gözler ikinci atama olan 10 bin öğretmen alımına çevrilmişti. Bakan Tekin, 10 bin öğretmen ataması için tarihi duyurdu.