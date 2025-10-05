10 bin öğretmen ataması ne zaman? MEB AGS ile 2025 öğretmen atama takvimi belli oldu

10 bin öğretmen atamasının yapılacağı tarih, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez uygulanan Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları sonrasında merakla bekleniyor. 2025 yılında atanacak öğretmenlerin 25 binlik kontenjanın 15 bini sözleşmeli öğretmen ataması için, 10 bini ise Milli Eğitim Akademisi (MEB Akademi) bünyesinde istihdam edilmek üzere ayrılmıştı. 15 bin atamanın tamamlanmasıyla ise gözler AGS ile 10 bin öğretmen atamasına çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamasının yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, 10 bin öğretmen ataması ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından bu yıl ilk kez uygulamaya konulan AGS sınavıyla birlikte atama bekleyen öğretmenler şans bekliyor. Bu yılın ilk ataması olan 15 bin öğretmen alımının mayıs ayında tamamlanmasıyla birlikte gözler ikinci atama olan 10 bin öğretmen alımına çevrilmişti. Bakan Tekin, 10 bin öğretmen ataması için tarihi duyurdu.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2025 yılı öğretmen atamalarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurulacağını açıkladı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BRANŞ DAĞILIMI NASILDI?

15 bin öğretmen atamasında branş dağılımı şöyleydi:

Adalet 1

Aile ve Tüketici Hizmetleri 1

Almanca 23

Arapça 51

Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi 3

Beden Eğitimi 190

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri 64

Bilişim Teknolojileri 95

Biyoloji 27

Büro Yönetimi / Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı

Coğrafya 32

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 5

Denizcilik / Gemi Makineleri 6

Denizcilik / Gemi Yönetimi 8

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.802

El Sanatları Teknolojisi / El Sanatları 19

El Sanatları Teknolojisi / Nakış 1

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektrik 14

Elektrik-Elektronik Teknolojisi / Elektronik 11

Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 22

Farsça 1

Felsefe 41

Fen Bilimleri 267

Fizik 61

Gemi Yapımı / Yat İnşa 1

Gıda Teknolojisi 5

Giyim Üretim Teknolojisi / Moda Tasarım Teknolojileri 45

Görsel Sanatlar 175

Grafik ve Fotoğraf / Grafik 12

Harita-Tapu-Kadastro / Harita Kadastro 1

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 6

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Sağlığı 8

Hayvan Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı / Hayvan Yetiştiriciliği 3

İlköğretim Matematik 162

İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 47

İngilizce 757

İnşaat Teknolojisi / Yapı Dekorasyon 1

İnşaat Teknolojisi / Yapı Tasarım 2

Kimya / Kimya Teknolojisi 49

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri / Konaklama ve Seyahat 13

Kuyumculuk Teknolojisi 13

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Model 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine Ressamlığı 1

Makine Teknolojisi / Makine ve Tasarım Teknolojisi / Makine ve Kalıp 29

Matbaa / Matbaa Teknolojisi 1

Matematik 117

Metal Teknolojisi 20

Mobilya ve İç Mekan Tasarımı 18

Motorlu Araçlar Teknolojisi 51

Muhasebe ve Finansman 1

Müzik 180

Okul Öncesi 1.321

Özel Eğitim 3.087

Pazarlama ve Perakende 7

Plastik Teknolojisi 1

Raylı Sistemler Teknolojisi / Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1

Rehberlik 377

Rusça 9

Sağlık / Sağlık Hizmetleri 58

Sağlık Bilgisi 15

Seramik ve Cam Teknolojisi 2

Sınıf Öğretmenliği 4.378

Sosyal Bilgiler 387

Tarım Teknolojileri/Tarım 1

Tarih 28

Teknoloji ve Tasarım 41

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 14

Tiyatro 2

Türk Dili ve Edebiyatı 29

Türkçe 623

Ulaştırma Hizmetleri / Lojistik 3

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Kurmançi) 5

Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe / Zazaki) 1

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 18

Yiyecek İçecek Hizmetleri 119

