10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu

KARTOPU ADI VERİLDİ

Kaplan yavrusunun çok özel bir cins olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:



"Bu kaplan dünyada çok az bulunan türden. Hayvanat bahçemizi kaplanlarıyla, aslanlarıyla yaklaşık 700 çeşit türüyle çok özel bir yer. Binlerce ailemiz çocuklarıyla bu aileyi ziyaret etmeye geliyor. Beyaz kaplanımızın burada olması bizi daha da zenginleştirdi. 'Ben daha önce geldim' diyenlere, 'bir de gelin Kartopu'muzu görün diyoruz.