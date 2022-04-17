10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu

İstanbul Silivri'de bir villada ele geçirilen ve 10 bin doğumda bir rastlanan albino Bengal kaplanı yavrusu Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Kaplan yavrusunun bakımına burada devam edilecek.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.04.2022 - 14:51

10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu - 1

'dan özel ekiple kara yoluyla 'e getirilen ve hayvanat bahçesine teslim edilen kaplan yavrusu, kontrollerinin ardından kendine ayrılan bölümde özel bakımı yapılıyor.


10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu - 2

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayvanat bahçesini ziyaret ederek, kaplan yavrusunu biberonla besledi.

10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu - 3

Şahin, gazetecilere, kaplan yavrusunu çok beğendiğini ve buz mavisi gözlere sahip olduğunu söyledi.

10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu - 4

KARTOPU ADI VERİLDİ

Kaplan yavrusunun çok özel bir cins olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu kaplan dünyada çok az bulunan türden. Hayvanat bahçemizi kaplanlarıyla, aslanlarıyla yaklaşık 700 çeşit türüyle çok özel bir yer. Binlerce ailemiz çocuklarıyla bu aileyi ziyaret etmeye geliyor. Beyaz kaplanımızın burada olması bizi daha da zenginleştirdi. 'Ben daha önce geldim' diyenlere, 'bir de gelin Kartopu'muzu görün diyoruz.

10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu - 5

Bu yıl çok kar yağdı ve bu sebeple kaplan yavrumuzun adını Kartopu koymaya karar verdik. Ziyaretçilerimiz gelsinler, bir de Kartopu'muzu buz mavisi gözlerini ve güzel rengini görsünler. İnşallah bu kaplan bu aileye uğurlu gelir, çünkü bu aile çok özel bir aile ve Avrupa'da 3'üncü dünyada 4'üncüyüz."

10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu - 6

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler ise kaplan yavrusunun genel durumunun iyi olduğunu ama geçirdiği süreçte zayıfladığına işaret ederek, özel bakıma tabi tuttuklarını dile getirdi.

10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu - 7

Öte yandan ziyaretçiler kaplan yavrusu Kartopu'na yoğun ilgi gösterdi.

10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu - 8
10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu - 9
10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu - 10
10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu - 11
10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu - 12
10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu - 13
10 binde bir doğuyor: "Beyaz kaplan"ın yeni yuvası Gaziantep oldu - 14

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