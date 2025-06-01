10 dakikada 2 buçuk kilo kiraz yedi: Yarışmada altın kazandı

Yarışmada dereceye giren isimlere ödül olarak; birinciye yarım altın, ikinciye çeyrek altın, üçüncüye ise gram altın verildi. Kadın yarışmacılara da teşvik amacıyla özel ödüller takdim edildi.



Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yaptığı açıklamada, "Uluderbent Mahallemiz kirazıyla meşhur. Her yıl bu festivalle kirazımızı tanıtıyoruz. Bu yıl yaşanan don olaylarından dolayı üretim az olsa da festivalimizi yapmadan edemezdik. Derbent'imizin kirazı meşhurdur; rengiyle, tadıyla benzersizdir" dedi.





