10 dakikada 2 buçuk kilo kiraz yedi: Yarışmada altın kazandı
Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Uluderbent Mahallesi'nde bu yıl da "Geleneksel Kiraz Festivali" renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında düzenlenen ve katılımcıların 10 dakika içinde en fazla kirazı yemeye çalıştığı "En Çok Kiraz Yeme Yarışması" büyük ilgi gördü.
Festival, bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Caddesi üzerinden kortej yürüyüşüyle başladı. Cadde boyunca esnaf tarafından kurulan stantlar vatandaşlardan ilgi gördü. Etkinliklerin en dikkat çeken bölümü ise kiraz yeme yarışması oldu. Yarışmaya 2'si kadın toplam 26 kişi katıldı. Yarışmacıların önlerine birer kilogramlık tabaklarda kirazlar konuldu. Kurallara göre sadece su içilmesine izin verilen yarışmada katılımcılar, 10 dakika içinde en fazla kirazı yemek için kıyasıya mücadele etti.