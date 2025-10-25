10 günde 721 ton çıktı: Denetimler aralıksız sürüyor
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar av sezonunda hamsi bereketi yaşıyor. Karadeniz'de hamsi yoğunluğu devam ederken, 10 günde sadece Akçakoca limanından 721 ton hamsi çıkışı oldu. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise denetimlere katılarak, hamsi kotası ve av sezonu hakkında bilgiler aldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar Karadeniz'den elleri dolu dönmeye devam ediyor. Havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz'de hamsi yoğunluğu oluşturmaya devam ediyor. Bu çerçevede 15 ile 24 Ekim 2025 tarihleri arasında Akçakoca limanından 721 ton hamsi çıkışı olduğu kayıt altına alındı.