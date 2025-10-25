10 günde 721 ton çıktı: Denetimler aralıksız sürüyor

Uzun yaptığı açıklamada, hamsi yoğunluğunun devam ettiğini vurgulayarak, "Bu gece Akçakoca Limana giderek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık İdari Binasında nöbet tutan çalışma arkadaşlarımı ziyaret ettim ve limanda incelemelerde bulunduk. Su Ürünleri Mühendisimiz Anıl Keskinbalta' dan hamsi kotası ve av sezonunda son durum hakkında bilgi aldım. Akçakoca İlçemizde hamsi yoğunluğunun devam etmekte olup;15-24 Ekim tarihleri arasında toplam 721 ton hamsi çıkışı olmuştur. Müdürlüğümüz tarafından tüm hamsilerin yasal boy limitleri kontrol edilerek çıkışına onay verilmiştir" dedi.