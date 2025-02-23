10 gündür aralıksız yağan kar, hayatı durdurdu: Otomobiller kar altında kayboldu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 10 gündür etkili olan kar yağışı, köyleri adeta kara gömdü. Bin 250 rakıma sahip Yaralıgöz ve Isırganlık mevkilerinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Bölgede yollar karla kaplanırken, otomobiller kar altında kayboldu.

10 gündür aralıksız yağan kar, hayatı durdurdu: Otomobiller kar altında kayboldu - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod ile uyarıda bulunduğu Kastamonu’da kar 10 gündür kesintisiz yağıyor.

Kentin özellikle sahil bölgesindeki ilçelerinde kar kalınlığı 180 santimetreyi aştı.

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10 gündür aralıksız yağan kar, hayatı durdurdu: Otomobiller kar altında kayboldu - 2

Bin 250 rakıma sahip Yaralıgöz ve Isırganlık mevkiinde kar altında kaybolan araçlarını çıkartmaya çalışan vatandaşlar büyük çaba harcadı.

10 gündür aralıksız yağan kar, hayatı durdurdu: Otomobiller kar altında kayboldu - 3

Vatandaşlar, ellerinde küreklerle hem evlerinin önünü ulaşıma açmaya çalıştı hem de karın altında kaybolan araçlarını kurtarmaya çalıştı.

Kastamonu İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, kapalı köy yollarını ulaşıma açarken, karayolları ve belediye ekipleri ise gece gündüz kar mesaisini sürdürüyor.

10 gündür aralıksız yağan kar, hayatı durdurdu: Otomobiller kar altında kayboldu - 4

Bozkurt ilçesine bağlı Ortasökü köyünün muhtarı Mehmet Topçu, “Köyümüz, 11 haneden oluşmaktadır. Köyümüzde şu anda 7 hanede oturuyorlar. Şu anda Isırganlık mevkiinde yaklaşık 1,5 metreden fazla kar var. Köyümüz kış mevsimine hazırlıklıdır. Allah’a şükür şimdilik bir sıkıntı yok. Köylerimizin yolları da açılıyor Bizler de araçlarımızı bu sayede çıkartmaya çalışıyoruz. Hayat bu şekilde devam ediyor. 1 haftadır kar sürekli yağıyor.” diye konuştu.

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