10 gündür aralıksız yağan kar, hayatı durdurdu: Otomobiller kar altında kayboldu
Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 10 gündür etkili olan kar yağışı, köyleri adeta kara gömdü. Bin 250 rakıma sahip Yaralıgöz ve Isırganlık mevkilerinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Bölgede yollar karla kaplanırken, otomobiller kar altında kayboldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kod ile uyarıda bulunduğu Kastamonu’da kar 10 gündür kesintisiz yağıyor.Kentin özellikle sahil bölgesindeki ilçelerinde kar kalınlığı 180 santimetreyi aştı.