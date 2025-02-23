10 gündür aralıksız yağan kar, hayatı durdurdu: Otomobiller kar altında kayboldu

Bozkurt ilçesine bağlı Ortasökü köyünün muhtarı Mehmet Topçu, “Köyümüz, 11 haneden oluşmaktadır. Köyümüzde şu anda 7 hanede oturuyorlar. Şu anda Isırganlık mevkiinde yaklaşık 1,5 metreden fazla kar var. Köyümüz kış mevsimine hazırlıklıdır. Allah’a şükür şimdilik bir sıkıntı yok. Köylerimizin yolları da açılıyor Bizler de araçlarımızı bu sayede çıkartmaya çalışıyoruz. Hayat bu şekilde devam ediyor. 1 haftadır kar sürekli yağıyor.” diye konuştu.