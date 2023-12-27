10 gündür kayıp olarak aranıyordu, su deposunda çıplak halde bulundu

Kütahya’da 10 gündür kayıp olarak aranan S.Ç., kullanılmayan ve boş haldeki su deposunda çıplak halde bulundu. İtfaiye ekiplerince kurtarılan S.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından, hırsızlık suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

10 gündür kayıp olarak aranıyordu, su deposunda çıplak halde bulundu - 1

Kütahya’da 10 gündür aranan adam, su deposunda çıplak halde bulundu.

Evliya Çelebi Mahallesi’nde belediyeye ait eski su deposunda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Su deposuna giden ekipler, yaklaşık 7 metre derinlikte S.Ç. isimli erkeği çıplak halde buldu.

Halatla depodan çıkarılan S.Ç. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

10 gündür kayıp olarak aranıyordu, su deposunda çıplak halde bulundu - 2

Yapılan incelemede hırsızlık suçundan aranma kaydı olduğu belirlenen S.Ç.’nin 10 gündür de kayıp olarak arandığı anlaşıldı.

10 gündür kayıp olarak aranıyordu, su deposunda çıplak halde bulundu - 3

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen S.Ç. hastanedeki tedavisinin ardından hakkındaki hırsızlık suçlamasına ilişkin yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

10 gündür kayıp olarak aranıyordu, su deposunda çıplak halde bulundu - 4

S.Ç.’nin çıplak şekilde su deposunda bulunmasıyla ilgili polis tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

DAHA FAZLA GÖSTER