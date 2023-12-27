10 gündür kayıp olarak aranıyordu, su deposunda çıplak halde bulundu
Kütahya’da 10 gündür kayıp olarak aranan S.Ç., kullanılmayan ve boş haldeki su deposunda çıplak halde bulundu. İtfaiye ekiplerince kurtarılan S.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından, hırsızlık suçlamasıyla arandığı gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.
Kütahya’da 10 gündür aranan adam, su deposunda çıplak halde bulundu.
Evliya Çelebi Mahallesi’nde belediyeye ait eski su deposunda bir kişinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Su deposuna giden ekipler, yaklaşık 7 metre derinlikte S.Ç. isimli erkeği çıplak halde buldu.Halatla depodan çıkarılan S.Ç. ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.