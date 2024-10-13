10 il için sarı kodlu uyarı: Sıcaklık 6 derece daha azalacak!
Geçen hafta etkili olan sıcaklıklar yerini yağmur ve soğuk havaya bıraktı. Marmara Bölgesi'nde hava soğuyor, kuzeyde ise yağışlar devam edecek. Sıcaklık ilerleyen günlerde 4 ila 6 derece daha düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 10 il için ise sarı kodlu uyarı verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Balıkesir, Kütahya, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri, Çanakkale'nin iç kesimleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.