10 ilde oto hırsızlarına operasyon: Depremde ağır hasar alan araçların aynısını çalıp, sattılar

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hasar gören otomobillerin benzerlerini çalarak motor ve şase numaralarını değiştirip satan hırsızlık şebekesine yönelik operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleşen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 45 otomobil ise sahiplerine teslim edildi.

10 ilde oto hırsızlarına operasyon: Depremde ağır hasar alan araçların aynısını çalıp, sattılar - 1

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 ay süren takibin ardından, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören otomobillerin benzerlerini çalarak motor ve şase numaralarını değiştirip satan şebekeye operasyon yaptı.

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10 ilde oto hırsızlarına operasyon: Depremde ağır hasar alan araçların aynısını çalıp, sattılar - 2

Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan izinle İstanbul, Ankara, Yozgat, Kayseri, Tokat, Diyarbakır, Adıyaman, İzmir, Samsun, Kırşehir illerinde daha önceden tespit edilen 17 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Baskınlarda 4’ü kadın 27 şüpheli gözaltına alınırken, şebekenin iki üyesinin ise başka suçlardan cezaevlerinde olduğu tespit edildi.
10 ilde oto hırsızlarına operasyon: Depremde ağır hasar alan araçların aynısını çalıp, sattılar - 3

DEPREMZEDELERİN ARAÇLARINDAKİ MOTOR VE ŞASE NUMARALARINI KOPYALADILAR

İstanbul, Oto Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin deprem hasarlı otomobilleri satın aldıkları daha sonra aynı model ve renkte otomobilleri çaldıkları ya da yurt dışından kiralayarak Türkiye’ye getirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin kullanılmayacak kadar hasarlı araçların motor ve şase numaralarını çalıntı araçlara geçirerek, sözde tamir ettirmiş gibi yaparak sattıkları öğrenildi.

10 ilde oto hırsızlarına operasyon: Depremde ağır hasar alan araçların aynısını çalıp, sattılar - 4

Operasyon kapsamında şüphelilerle birlikte ele geçirilen 45 otomobil sahiplerine teslim edildi.

10 ilde oto hırsızlarına operasyon: Depremde ağır hasar alan araçların aynısını çalıp, sattılar - 5

LİDERİN 6 YARDIMCISI VAR

Liderliğini daha önceden 7 suç kaydı bulunan Abdullah P’nin şebeke içinde 6 yardımcısının bulunduğu, bunların çalıntı araç, ya da yurt dışından getirilen araçları bulma, hasarlı araçları bulmak, otomobilleri pazarlamak gibi görevleri olduğu öğrenildi.

Şüphelilerle birlikte satın aldıkları deprem hasarlı kullanılmaz durumda olan otomobillerin fotoğrafları da ele geçirildi. Fotoğraflarda otomobillerin hurda oldukları ancak kayıtlarında hasarlı olarak gözüktükleri belirtildi.

Şüphelilerin bu araçların sadece motor ve şase numaralarını alarak, çalıntı araçlara taktıkları öğrenildi.
10 ilde oto hırsızlarına operasyon: Depremde ağır hasar alan araçların aynısını çalıp, sattılar - 6

Yapılan soruşturmada şüphelilerin otomobilleri şebekenin kadın üyeleri adına kayıt ettirdikleri bu yöntemle dikkat çekmemeye çalıştıkları belirlendi.

Bir kadın çete üyesinin 1 yılda 30 otomobili üzerine alarak satışını yaptığı tespit edildi.
10 ilde oto hırsızlarına operasyon: Depremde ağır hasar alan araçların aynısını çalıp, sattılar - 7

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında kaçakçılık, örgüt kurup üye olmak, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık suçlarından işlem yapıldığı belirtildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
10 ilde oto hırsızlarına operasyon: Depremde ağır hasar alan araçların aynısını çalıp, sattılar - 8
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