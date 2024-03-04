10 ilde oto hırsızlarına operasyon: Depremde ağır hasar alan araçların aynısını çalıp, sattılar

LİDERİN 6 YARDIMCISI VAR

Liderliğini daha önceden 7 suç kaydı bulunan Abdullah P’nin şebeke içinde 6 yardımcısının bulunduğu, bunların çalıntı araç, ya da yurt dışından getirilen araçları bulma, hasarlı araçları bulmak, otomobilleri pazarlamak gibi görevleri olduğu öğrenildi.

Şüphelilerle birlikte satın aldıkları deprem hasarlı kullanılmaz durumda olan otomobillerin fotoğrafları da ele geçirildi. Fotoğraflarda otomobillerin hurda oldukları ancak kayıtlarında hasarlı olarak gözüktükleri belirtildi.

Şüphelilerin bu araçların sadece motor ve şase numaralarını alarak, çalıntı araçlara taktıkları öğrenildi.