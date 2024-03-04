10 ilde oto hırsızlarına operasyon: Depremde ağır hasar alan araçların aynısını çalıp, sattılar
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde hasar gören otomobillerin benzerlerini çalarak motor ve şase numaralarını değiştirip satan hırsızlık şebekesine yönelik operasyon yapıldı. İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleşen operasyonda 27 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen 45 otomobil ise sahiplerine teslim edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 ay süren takibin ardından, Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gören otomobillerin benzerlerini çalarak motor ve şase numaralarını değiştirip satan şebekeye operasyon yaptı.