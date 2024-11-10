10 Kasım 2024 mesajları ve sözleri: Ulu Önder Atatürk ölüm yıl dönümünde anılıyor
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölüm yıl dönümünde anılıyor. Atatürk, 86 yıl önce 10 Kasım 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda saat dokuzu beş geçe hayata gözlerini yumdu. Atatürk'e olan sevgilerini dile getirmek isteyen vatandaşlar, 10 Kasım mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. 10 Kasım mesajları ve sözleri örnekleri haberimizin ayrıntısında...
Bugün 10 Kasım 2023, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi aleme intikal edişinin 86. yıl dönümü. Vatandaşlar 10 Kasım'da Atatürk'ü anmak için 10 Kasım mesajlarını ve Atatürk fotoğraflarını araştırıyor. Sosyal medyada "10 Kasım" etiketiyle yapılan paylaşımları derledik.