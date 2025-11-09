10 Kasım mesajları: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 107. ölüm yıldönümünde anılıyor
09.11.2025 16:24
Deniz Ogan
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 107. yılında yurt genelinde törenlerle ve duygusal mesajlarla anılıyor. 10 Kasım’da milyonlarca vatandaş, Atatürk’e olan saygı, minnet ve özlemini dile getirirken sosyal medyada da #AtamızıSaygıylaAnıyoruz etiketiyle binlerce paylaşım yapılıyor.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 107. yıl dönümünde tüm yurtta büyük bir saygı ve özlemle anılıyor. Ülke genelinde sabah saatlerinden itibaren Anıtkabir başta olmak üzere okullar, kamu kurumları ve meydanlarda anma törenleri düzenleniyor.
Saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde hayat bir dakikalığına dururken, vatandaşlar saygı duruşunda bulunuyor. Törenlerde Atatürk’ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet’in değerleri bir kez daha vurgulanıyor.
Sosyal medyada da binlerce kişi #AtamızıSaygıylaAnıyoruz etiketiyle paylaşım yaparak Atatürk’e olan minnet ve sevgi duygularını dile getiriyor.
10 KASIM MESAJLARI
"Sonsuz saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz Atam. 09.05’te yine kalbimizdesin."
"Fikirlerin, ilkelerin ve Cumhuriyet’inle daima yolumuzu aydınlatıyorsun."
"Bir gün değil, her gün izindeyiz Atam."
"Saygıyla, minnetle ve özlemle anıyoruz. Ruhun şad olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk."
"Seni unutmadık, unutturmayacağız!"
"107 yıl geçti ama sen hâlâ bu milletin kalbindesin. Işığın yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor."
"Bir ulusun kaderini değiştirdin, sonsuza kadar minnettarız."
"Her 10 Kasım’da yüreğimizde aynı sızı, gözlerimizde aynı gurur var."
"Senin fikirlerinle büyüyen nesiller, Cumhuriyet’in emanetine sahip çıkmaya devam ediyor."
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 107. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz."
"Geleceğimizi aydınlatan fikirleriyle her daim yol göstericimiz olan Ulu Önder Atatürk’ü saygıyla anıyoruz."
"Bıraktığın mirasa sahip çıkıyor, ilke ve inkılaplarının izinde kararlılıkla yürüyoruz."