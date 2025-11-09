10 Kasım mesajları: Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 107. ölüm yıldönümünde anılıyor

Saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde hayat bir dakikalığına dururken, vatandaşlar saygı duruşunda bulunuyor. Törenlerde Atatürk’ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet’in değerleri bir kez daha vurgulanıyor.



Sosyal medyada da binlerce kişi #AtamızıSaygıylaAnıyoruz etiketiyle paylaşım yaparak Atatürk’e olan minnet ve sevgi duygularını dile getiriyor.