10 Kasım mesajları ve Atatürk fotoğrafları: Ulu Önder Atatürk'ün vefatının üzerinden 86 yıl geçti

"Daima, sonsuza kadar, sevgi saygı ve büyük özlemle Atam…"



"10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü milletimizin O'na özlemini ve minnetini saygıyla gösterdiği gündür. Vefatının 85.yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü rahmetle, saygıyla ve minnetle bir kez daha anıyoruz."



"Bize miras bıraktığı çağdaş, demokratik Türkiye Cumhuriyeti vizyonununu koruyarak ülkemizi aydınlık bir geleceğe hep beraber taşıyacağız.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü"