10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk’ün vefatının kaçıncı yıl dönümü?
Büyük komutan, büyük devlet adamı, reformcu, cumhuriyetçi, halk adamı, Türk milletinin Ata'sı ebediyete intikal edişinin yıl dönümü yaklaşıyor. Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da çeşitli alanlarda törenler düzenlenecek. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk’ün vefatının kaçıncı yıl dönümü?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da tüm yurtta anma etkinlikleri ve törenler düzenleniyor. 10 Kasım 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 86. ölüm yıldönümünde anılacak. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 9’u 5 geçe tüm yurtta sirenler çalacak.