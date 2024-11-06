10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk’ün vefatının kaçıncı yıl dönümü?

Büyük komutan, büyük devlet adamı, reformcu, cumhuriyetçi, halk adamı, Türk milletinin Ata'sı ebediyete intikal edişinin yıl dönümü yaklaşıyor. Her 10 Kasım’da olduğu gibi bu yıl da çeşitli alanlarda törenler düzenlenecek. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk’ün vefatının kaçıncı yıl dönümü?

10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk’ün vefatının kaçıncı yıl dönümü? - 1

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da tüm yurtta anma etkinlikleri ve törenler düzenleniyor. 10 Kasım 2024 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 86. ölüm yıldönümünde anılacak. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 9’u 5 geçe tüm yurtta sirenler çalacak.

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10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk’ün vefatının kaçıncı yıl dönümü? - 2

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım resmi tatil olarak değil, ulusal yas günü olarak kabul edildiği için okullar, kamu kuruluşlar ve bankalar normal mesai gününe göre çalışır.

10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk’ün vefatının kaçıncı yıl dönümü? - 3

ATATÜRK'ÜN SON YILLARI VE ÖLÜMÜ

Atatürk'ün ilk hastalık belirtisi 1937 yılında ortaya çıktı. 1938 yılı başlarında Yalova'da bulunduğu sırada, ciddi olarak hastalandı. Buradaki tedavi olumlu sonuç verdi. Fakat tamamen iyileşmeden Ankara'ya yaptığı yorucu yolculuk, hastalığının artmasına sebep oldu.

Bu tarihlerde Hatay sorununun gündemde olması da onu yormaktaydı. Hasta olmasına rağmen, Mersin ve Adana'ya geziye çıktı. Kızgın güneş altında askerî birliklerimizi teftiş edip tatbikat yaptıran Atatürk, çok yorgun düştü. Ülkü edindiğimillî dava uğruna kendi sağlığını hiçe saydı. Güney seyahati hastalığının artmasına sebep oldu. 26 Mayıs'ta Ankara'ya döndükten sonra tedavi ve istirahat için İstanbul'a gitti. Doktorlar tarafından, siroz hastalığı teşhisi kondu. Deniz havası iyi geldiği için, Savarona Yatı'nda bir süre dinlendi. Bu durumda bile ülke sorunlarıyla ilgilenmeye devam etti. İstanbul'a gelen Romanya kralı ile görüştü. Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. 4 Temmuz 1938'de Hatay Antlaşması'nın yürürlüğe girmesi Atatürk'ü çok sevindirip moralini düzeltti.

10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk’ün vefatının kaçıncı yıl dönümü? - 4

Temmuz sonlarına kadar Savarona'da kalan Atatürk'ün hastalığı ağırlaşınca Dolmabahçe Sarayı'na nakledildi. Fakat hastalığı durmadan ilerliyordu. O'nun hastalığını duyan Türk halkı, sağlığıyla ilgili haberleri heyecanla takip ediyor, bütün kalbiyle iyileşmesini diliyordu. Hastalığının ciddiyetini kavrayarak 5 Eylül 1938'de vasiyetini yazıp servetinin büyük bir kısmını Türk Tarih ve Türk Dil kurumlarına bağışladı.

Ekim ayı ortalarında durumu düzelir gibi oldu. Fakat, çok arzuladığı hâlde, Ankara'ya gelip cumhuriyetin on beşinci yıl dönümü törenlerine katılamadı. 29 Ekim 1938'de kahraman Türk Ordusu'na yolladığı mesaj, Başbakan Celâl Bayar tarafından okundu.

10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk’ün vefatının kaçıncı yıl dönümü? - 5

Atatürk, ölümüne kadar memleket meselelerinden bir an olsun uzak kalmamıştı. Atatürk'ün hastalığı tekrar şiddetlendi. 8 Kasımda sağlığıyla ilgili raporlar yayımlanmaya başlandı. Bütün memleketi tekrar derin bir üzüntü kapladı. Her Türk'ün kalbi onun kurtulması dileğiyle çarpıyordu. Ancak, kurtarılması için gösterilen çabalar sonuç vermedi ve korkulan oldu. Dolmabahçe Sarayı'nda 10 Kasım 1938 sabahı saat dokuzu beş geçe, insan için değişmez kanun, hükmünü uyguladı. Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrıldı.

10 Kasım resmi tatil mi? Atatürk’ün vefatının kaçıncı yıl dönümü? - 6

3 GÜN SÜREYLE MİLLETİN ZİYARETİNE BIRAKILDI

Atatürk'ün Türk bayrağına sarılı tabutu, Dolmabahçe Sarayı büyük tören salonunda bir katafalk üzerine yerleştirilerek 3 gün süreyle milletin ziyaretine bırakıldı.

Cenaze, daha sonra 20 Kasım 1938'de Ankara'ya getirildi ve 21 Kasım 1938'de büyük törenle Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrine konuldu. Cenaze törenine bütün dünya devletleri özel temsilciler gönderdi. Törende, Çanakkale'de ve diğer muharebelerde Atatürk'e karşı savaşmış yabancı generaller de yer aldı.

Atatürk'ün naaşı, ölümünün 15'inci yılı olan 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e nakledildi.

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